Zwei Pflegekäfte mit Corona infiziert

Im Alten- und Pflegeheim Christinenstift in Gifhorn sowie im Helios-Klinikum Gifhorn hat sich jeweils eine Pflegekraft mit Corona infiziert. Das teilte der Landkreis am Montagmorgen mit. Die Hygienemaßnahmen seien von den jeweiligen Einrichtungen umgesetzt worden. Die Abstriche im Christinenstift seien am Montag durchgeführt worden. Auch im Klinikum sollten am Montag alle Kontaktpersonen getestet werden.

