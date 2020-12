Stadt Gifhorn sichert sich Planungshoheit rund um den Golfplatz

Die Stadt Gifhorn behält die Planungshoheit, der Golfclub erhält Rechtssicherheit für den Bestand und künftige Pläne – so lässt sich die mehrheitliche Empfehlung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauordnung und Umwelt zur geplanten Änderung der Bebauungspläne Golfplatz sowie Golfplatz-Wilsche zusammenfassen. Auch die Ortsräte Gamsen und Wilsche teilen dieses Vorgehen.

Nicht alle Gebäude auf dem Golfplatz entsprechen dem Bebauungsplan

Stadtplanerin Maike Klesen erläuterte die Hintergründe. Anlass sei die Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms. Im Entwurf des Regionalverbands seien angrenzend an den Golfplatz Vorrangflächen für den Naturschutz ausgewiesen. Unternehme die Stadt nichts, sei der Status quo für die nächsten zehn Jahre festgeschrieben. Befürwortet die Politik den Aufstellungsbeschluss für die B-Plan-Änderung sind die Flächen geblockt, die Stadt bleibt handlungsfähig. Gleichzeitung werden „formale Abweichungen und Mängel“ planungsrechtlich beseitigt.

In der Verwaltungsvorlage hieß es dazu: „In diesem Zusammenhang ist beabsichtigt, eine Rechtssicherheit – auch für die bisher als Ausnahme genehmigten oder geduldeten Anlagen – zu schaffen.“ Es gebe allerdings auch Bereiche, die im Laufe der Zeit durch Umstrukturierungen der Golfanlage nicht den Festsetzungen der rechtskräftigen Bebauungspläne entsprechen.

Mario Colling, CDU-Ratsmitglied in Gamsen, und einst selbst Stadtplaner dazu: „Es gibt auf dem Golfplatz keine Schwarzbauten en masse. Es sind marginale Dinge geändert worden.“ Und dann in alter Beamtenmanier: „Wir hatten Besseres und Wichtigeres zu tun als immer wieder B-Pläne zu ändern!“

Sowohl Colling als auch zuvor Anke Klitzke (Bündnis 90/Die Grünen) stellten klar, dass diese angestrebte B-Plan-Änderung in keiner Weise vergleichbar sei mit der Problematik des Dauerwohnens am Krümmeweg. Das sahen Robert Preuß (AfD) und Nicole Rudbach (ÖDP) anders: Scheinbar sind manche gleicher als gleich, nur weil Golfclub draußen dransteht“, so Rudbach. Ohnehin wollten die Ausschussmitglieder nicht weiter über den Golfclub reden. „Ob und wie sich da was entwickelt steht auf einem anderen Blatt“, so Dirk Reuß (CDU). Zumindest stand es in der Verwaltungsvorlage: „Im Golfclub gibt es Überlegungen, eine Erweiterung der Anlage mit einem sogenannten Kurzspielplatz zu entwickeln, um zukunftsorientiert ausgerichtet zu sein. Die Lage und Größe dieser Erweiterung ist noch endgültig zu bestimmen und kann im Zuge der weiteren Planung festgelegt werden.“ Und genau an diesen Planung scheiden sich im Golfclub die Geister. Nicht alle Mitglieder teilen die Pläne der Vereinsführung.

Zustimmung für Investorprojekt Ambulantes Haus

Auf den Weg gebracht haben der Ausschuss und der Ortsrat Gamsen das Investorprojekt Ambulantes Haus auf dem ehemaligen Volksbank-Gelände an der Hamburger Straße, Ecke Platendorfer und Raiffeisenstraße. Katrin und Heiko Mennenga planen dort den Bau eines mehrgeschossigen Hauses, in dem eine Kindertagesstätte für zwei Gruppen, eine Senioren-Wohngemeinschaft für neun Bewohner sowie fünf barrierefreie Wohnungen für ältere Menschen untergebracht werden sollen. Ebenso gehört eine Tagespflege dazu und ein Raum der Begegnung für jung und alt. Planungsgrundlage ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan Büchenkamp, der unter anderem Gestaltungsdetails definiert. Wie Stadtplanerin Klesen erklärte, gebe es schon „unglaublich viele Anmeldungen“ für die Kindertagesstätte.

Durchgewunken hat der Ausschuss eine Reihe von örtlichen Bauvorschriften, die in weiten Teilen der Stadt eine sogenannte verdichtete Bebauung erlauben. Damit können große Grundstücke, auf denen ausreichend Platz für ein weiteres Haus ist, geteilt werden, um eine weitere Bebauung zu ermöglichen. „Auf dieses Signal haben viele Gifhorner gewartet“, kommentierte Ausschussvorsitzender Gunther Wachholz die Empfehlungen.