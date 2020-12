Der Kreis Gifhorn bleibt mit der Sieben-Tag-Inzidenz weiter knapp unter der 50er-Schwelle. 48,7 meldete der Landkreis Mittwochmittag, und damit 1,7 mehr als am Vortag. Denn die Zahl der positiv getesteten Personen stieg um 15 auf nun 1024. Das Gesundheitsamt hat seit März 6.564 (+ 170) Tests vorgenommen – somit waren mehr als jeder siebte positiv.

Dazu meldet der Landkreis weitere Corona-Fälle von Schülern im Kreis Gifhorn : Drei weitere Jugendliche des 12. Jahrgangs am Otto-Hahn-Gymnasium befinden sich nun in Quarantäne. Sie gelten als K1-Personen zu positiven Getesteten außerhalb der Schule. Auch die drei Schüler wurden bereits getestet, aber die Ergebnisse stehen noch aus. Die Schulleitung habe in Absprache mit der Landesschulbehörde das Homeschooling für den 12. Jahrgang bis zum 4. Dezember verlängert, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch an de r Realschule Calberlah wurde ein weiterer Schüler positiv auf das Virus getestet. Aufgrund eines familiären Corona-Falles habe er sich aber bereits in Isolation befunden, weshalb an der Schule keine weiteren Infektionsschutzmaßnahmen nötig seien.

Einen neuen Positivtest meldet das Gesundheitsamt auch an der Adam-Riese-Schule in Gifhorn . Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes seien noch nicht abgeschlossen.