Musik, gute Laune und viel Bewegung mit Zumba-Videos

Claudia Evers sprüht vor Energie und guter Laune. Das vermittelt die Zumba-Trainerin nicht nur im Gespräch, sondern seit dem ersten Lockdown lässt sie kostenlos jeden daran teilhaben. Gemeinsam mit Zumba-Kollegin Katharina Kunnert hat sie den Youtube-Kanal RedNRock erstellt. Hier kann jeder mitmachen, der Lust und Laune hat, den Corona-Stubenarrests mit viel Musik und Bewegung zu lindern.

Normalerweise geben die beiden Zumba-Trainerinnen Kurse in der Gemeinde Meinersen im Landkreis Gifhorn. Jetzt sind aber Home-Workouts gefragt. Mit diversen Videos, unterschiedlichen Songs und Choreographien wird das Homeoffice oder das Wohnzimmer zum Fitnessraum. Wer will, pickt sich nach Belieben Zumba-Videos raus und tanzt sie Zuhause nach. Wer einen Schritt weiter gehen und mindestens eine Stunde Zumba-Training in den eigenen vier Wänden inklusive Warm-up zu Beginn und Cool-Down am Ende erleben will, klickt eine zusammengestellte Playlist an.

„Das Abonnieren des Channels ist und bleibt natürlich weiterhin kostenlos. Einfach drauf klicken und kurz informiert werden, wenn ein neuer Song online ist. Wir verdienen daran nichts. Für uns ist es eher ein Ehrenamt und unser Beitrag für alles Sportis, die vielleicht nicht oder nicht nur gerne laufen gehen und lieber im Wohnzimmer mit Musik turnen. Und wir freuen uns einfach, in dieser nicht so schönen Zeit etwas positives verbreiten zu können. Reinschauen lohnt sich mittlerweile auch für Nicht-Zumba-Fans - kleine spaßige Sequenzen, bestes Beispiel Cotton Eye Joe - können auch ohne Schwitzen ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, ist sich Claudia Evers ganz sicher.

Ein Live-Stream kam die 46-Jährige nicht in Frage. „Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem Mütter, viele haben Kleinkinder. Die haben daher nicht die Zeit, pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit vor dem Laptop zu sitzen.“ Das Feedback der Zumba-Truppe sei überwältigend gewesen. „Wir bekommen so viele Videos aus den Wohnzimmern der Leute. Man sieht die Frauen mit ihren Kindern, manchmal ist auch der Ehemann mit dabei“, freut sich Evers über die bislang äußerst positive Resonanz.