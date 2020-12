Die SPD schickt ihren nächsten Kandidaten für Samtgemeindebürgermeister-Wahl im September 2021 ins Rennen. Für das Boldecker Land wird der 59-jährige Ralf Prinke aus Osloß antreten. Der Ortsverein Boldecker Land hat den Architekten am Mittwoch coronabedingt per Skype-Konferenz nominiert.

Nach seiner Zeit am Gymnasium in Wolfsburg studierte er Architektur an der TU Braunschweig. In den Semesterferien brachte ihm Ehren-Samtgemeinde-Bürgermeister Lothar Leusmann noch das Mauern bei, inzwischen hat Prinke mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als selbstständiger und leitend angestellter Architekt auf dem Buckel, hat Pläne für Kindergärten, Schulen, Hallenbäder, Dorfgemeinschaftshäuser, Pflegeheime, Feuerwehren, Eigentumswohnungen und Häuser oder das VfL Wolfsburg Internat entwickelt. Derzeit arbeitet er mit seinem Sohn, der Maurermeister in Lessien ist, als Bauträger für Ein- und Mehrfamilienhäuser.

Hauptzielgruppe: Kinder und Jugendlicher sowie deren Familien, Erzieher und Lehrer

„Sowohl im Berufsleben als auch in mehreren Ehrenämtern habe ich intensive Erfahrungen in der Personalführung gesammelt. Kontinuität und soziale Partnerschaft sind mir besonders wichtig“, hebt Prinke hervor.

Der verheiratete, dreifache Familienvater ist seit 40 Jahren Mitglied der Fraktion und engagiert sich seit 2016 ehrenamtlich im Samtgemeinderat. Sein Einsatz als Ehrenamtlicher spiegelt sich auch abseits der Politik wieder: Er ist als Oberlöschmeister aktiv in der Feuerwehr und trainiert die Alten Herren des SV Osloß. Zudem ist der begeisterte Reiter, der mit seiner Frau zwei Pferde besitzt, seit 15 Jahren 1. Vorsitzender und Platzwart des Reitvereins Osloß. Zu seinen Freizeitbeschäftigungen gehören neben dem Reiten auch Spaziergänge mit Hund und Treckerfahrten. Im Sinne der Umwelt ist meistens mit dem Rad oder dem E-Up unterwegs.

Als Samtgemeindebürgermeister möchte Prinke auf Bürgernähe in Form von themenbezogenen Diskussionsrunden und Nachbarschaftsgesprächen setzen, um auch junge Menschen zur politischen Mitbestimmung zu gewinnen. Die wichtigsten Zielgruppen sind für ihn Kinder, Schüler, Jugendliche und deren Eltern und Großeltern, Erzieher und Lehrer.

Ziele: marode Schulen zu guten Lernorten entwickeln, Ortsumgehung B 188 vorantreiben

Erst kürzlich hatte die SPD ein Konzept vorgelegt, wie de Bedarf an Betreuungsplätzen ihrer Meinung nach gedeckt werden könnte. Prinke setzt auf Neubauten und Erweiterungspotentiale in mehreren Dörfern. Sofort umgesetzt werden müsste zunächst der Neubau von drei Krippen in Weyhausen am Silbersee als Ersatz für die Container-Krippe in Tappenbeck, findet der 59-Jährige. „Was wir nicht wollen, ist ein Zentral-Kindergarten im Gewerbegebiet. Wir meinen: kurze Beine – kurze Wege“, so Prinke mit Blick auf die geplante Kita in Tappenbeck.

Wichtig ist ihm auch, gemeinsam mit Schülern, Lehrern und Eltern die Schulen des Boldecker Landes zu guten Lernorten weiterzuentwickeln. „Unsere Schulbauten sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand, durch die Risse in den Wänden der Grundschule Weyhausenkann man ein Vokabelheft schieben.“

Auch der geplante Weiterbau der A 39 über Tappenbecker und Jembker Grund geht Prinke gegen den Strich, vor allem die angepeilte Tank- und Rastanlage. Auch das Thema Ortsumgehung B 188 beschäftigt ihn. „Ich werde einen sehr konkreten Vorschlag für eine Umgehung von Dannenbüttel-Osloß-Weyhausen machen, der allerdings nur in Verbindung mit der A 39 funktioniert.“