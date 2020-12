Urteil im Verfahren um Gifhorner Wohngruppe ist rechtskräftig

Das Urteil der Strafkammer 3 des Landgerichts Hildesheim vom 8. Oktober gegen einen 57-jährigen Mann und seine 61-jährige Ehefrau, die wegen Straftaten im Zusammenhang mit der Leitung einer familienanalogen Wohngruppe in Gifhorn in den Jahren 1998 bis 2003 verurteilt wurden, ist rechtskräftig. Das teilt der Pressesprecher des Gerichts, Steffen Kumme, mit.

Die Angeklagten hatten gegen die Entscheidung zunächst Revision eingelegt, haben ihr Rechtsmittel aber zwischenzeitlich wieder zurückgenommen. Nach einer mehrmonatigen Hauptverhandlung gegen die beiden Angeklagten war der 57-Jährige wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in zwei Fällen sowie wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in einem Fall zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt worden. Im Übrigen wurde er freigesprochen. Auf die nunmehr zu verbüßende Freiheitsstrafe wird die Dauer der vollstreckten Untersuchungshaft angerechnet.

Er geht für mehr als drei Jahre in haft, ihre Strafe ist auf Bewährung ausgesetzt

Die 61-jährige Ehefrau wurde wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in einem Fall zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, wobei in ihrem Fall die Strafe für die Dauer von drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt wurde. Als Bewährungsauflage wurde unter anderem eine Zahlung von 6000 Euro an die Stiftung Opferhilfe Niedersachsen festgesetzt.