Wellcome-Engel verschaffen jungen Müttern Atempausen

Ist das Wunschkind erst mal da, „geht der ganz normale Punk ab“. So beschreibt Teamleiterin Taneh Winters die Situation, in der sich junge Familien ungeachtet aller Vorbereitungen plötzlich wiederfinden. Was aber, wenn sich die Eltern gerade noch verändert haben, beruflich oder weil das neue Haus auf dem Land unbedingt noch vor der Geburt bezogen werden sollte? Da wird es schwierig mit einem Netzwerk von Freunden und Nachbarn. Aber es wird leichter dank des Wellcome-Teams im Diakonischen Werk. Zwölf ehrenamtliche Wellcome-Engel fliegen aus, aus Eltern im ersten Jahr nach der Geburt eines Kindes unter die Arme zu greifen.

„Wir richten uns an die Durchschnittsfamilie“, betont Winters. Wellcome versteht sich als moderne Nachbarschaftshilfe und nicht als verlängerter Arm der Jugendhilfe für Problemfamilien oder als Familienhebamme. Keine Angst vor Stigmatisierung also. Die Unterstützung gibt es auch keineswegs für Haushalt und Kinderpflege, sondern so, wie es Familie, Freunde oder Nachbarn leisten könnten, wenn sie nur da wären. Wellcome-Engel wachen über Babys Schlaf, damit auch die Mutter mal ausruhen kann oder Zeit für sich findet, sie kümmern sich um die Geschwister, begleiten zum Arzt oder quatschen einfach mal bei einem Kaffee mit der Mutter und hören zu. Die meisten Wellcome-Engel sind wie Carola Behrendt (56) und Kathrin Auerswald (52) selbst Mütter. Sie bringen ihren Ehrenamts-Job noch mal auf den Punkt: „Wir sind nur für die Kinder zuständig. Aber das schafft den Müttern oder beiden Eltern Freiräume.“ Behrendt geht mit ihrem Zögling oft einfach mal raus und schiebt die Karre spazieren. Auerswalds Rezept lautet, mit den Geschwistern zum Schwimmen zu gehen. Generell ist es so, dass ein Wellcome-Engel eine Familie durchs Jahr begleitet. Man kann sich also beschnuppern und ein persönliches Verhältnis aufbauen. Zurzeit, so berichtet Taneh Winters, gebe es erstaunlich viele Mehrlingsgeburten, was die Nachfrage nach der Unterstützung durch Wellcome noch steigen lasse. Dass es das Diakonie-Angebot gibt, spricht sich im Idealfall durch Mund-zu-Mund-Propaganda herum. Eltern erfahren auch durch die Familienbotschafterinnen der Stadt von der Möglichkeit, bei der Schwangerenberatung, im Klinikum oder beim Kinderarzt. Wer die Unterstützung braucht, „muss nichts vorweisen, wir sind für alle Frauen da“, betont Winters. Das Angebot ist gratis – bis auf eine Aufwandspauschale von fünf Euro pro Stunde. Die Wellcome-Engel arbeiten komplett ehrenamtlich, bekommen nur die Fahrtkosten auf den teils weiten Strecken durch den Landkreis erstattet und sind versichert. Außerdem finanziert Wellcome damit die Fortbildungen für die Wellcome-Engel. Über einen Spendenfonds bekommen jene Familien Hilfe, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht. Winters: „Das kann mal ein Geschwisterwagen für Mehrlinge sein oder Theaterkarten für eine Familie, die von Hartz IV lebt.“ Die Wellcome-Engel selber sind einmal pro Woche für zwei bis drei Stunden in der Familie. Auerswald: „Das ist die Basis.“ Wenn sich daraus mehr ergibt, sind das individuelle Absprachen. Denn das ist das Schöne an dem Ehrenamt: Schnell sind die Begleiterinnen in den Familien aufgenommen. Speziell die Geschwisterkinder sind offenbar ganz begierig nach Extra-Zeit für sie „Die zappeln schon, wenn ich komme“, erzählt Auerswald. Und natürlich wüchsen sie einem auch ans Herz. Trotzdem: Sobald das Jüngste nach dem ersten Jahr im Krippenalter ist, naht der Abschied. Auch das gehört zum Wellcome-Konzept. Nach dem Motto: Ist der Nachwuchs aus dem Gröbste raus, ist unser Job getan. So viel professionelle Distanz zu den begleiteten Familie soll auch sein. Was aber nicht heißt, dass man nicht weiter Kontakt halten kann, wenn beide Seiten das möchten. Carola Behrendt etwa nutzt eine Messenger-App: „Wir schicken uns mal ein Foto oder ein Video.“