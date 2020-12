Ortsräte in der Gemeinde Sassenburg bleiben erhalten

Erstmals tagte der Rat der Gemeinde Sassenburg in der neuen Sporthalle in Westerbeck.

Premiere in der neuen Westerbecker Sporthalle: Erstmals tagte dort am Donnerstagabend der Rat der Gemeinde Sassenburg. In rund zweistündiger Sitzung verabschiedeten die Ratsmitglieder mehrheitlich den Nachtragsetat, beschlossen das Raumprogramm für den Rathaus-Neubau und stellten klar: die Ortsräte in Triangel, Neudorf-Platendorf, Stüde, Dannenbüttel, Grußendorf und Westerbeck werden nicht abgeschafft und durch Ortsvorsteher ersetzt. Das hatte die Bürger-Interessengemeinschaft Sassenburg (BIG) beantragt. Deren Fraktionsvorsitzender Andreas Kautzsch begründete den Vorstoß unter anderem mit der begrenzten Entscheidungskompetenz der Ortsräte. Auch seien die meisten Ortsratsmitglieder sowie die Bürgermeister Mitglieder im Gemeinderat. Ein Verzicht auf die Ortsräte könnte Entscheidungsprozesse beschleunigen und 60.000 Euro sparen.

Antrag auf geheime Abstimmung abgelehnt Diese Meinung teilte die Ratsmehrheit nicht. Hartmut Viering (AfD) verwies auf die Bürgernähe der Ortsräte. Jörg Heuer (SPD) stellte klar: „Wir sind keine Versuchskaninchen in den Ortsräten. Wir wollen gemeinsam gestalten.“ Auch Helmut Hermann (CDU) und Detlef Junge (Liste für Sassenburg) winkten ab. Der BIG-Antrag auf geheime Abstimmung scheiterte ebenso wie der Vorschlag an sich. Bevor das Thema überhaupt diskutiert wurde, waren rund 40 Minuten vergangen, in denen sich der Gemeinderat mit Anträgen zur Tagesordnung beschäftigte. SPD-Fraktionsvorsitzende Beate Morgenstern-Ostländer beantragte, die Tagesordnungspunkte 9 bis 15 abzusetzen – die allesamt aus Anträgen der BIG bestanden, die zum Teil in früheren Sitzungen bereits Thema gewesen sind. Zurückgezogen hatte die BIG den Antrag ein Ratsreferendum für einen Bürgerentscheid möglich zu machen. „Das gibt es in Niedersachsen nicht“, verdeutlichte Gemeindebürgermeister Volker Arms. Lösung für Arztpraxis in Grußendorf in Sicht Gute Nachrichten gab es im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Die Gemeinde Sassenburg bekommt über den Finanzausgleich mehr Geld vom Land. Erwartet wird eine Summe von rund 600.000 Euro. In Grußendorf zeichnet sich eine Lösung für den Erhalt des Hausarzt-Standorts ab. Nachdem das Vorhaben gescheitert war, eine Arztpraxis im Zuge der Sanierung im Umfeld des Dorfgemeinschaftshaus einzurichten, soll nun ein Grundstück in der Lindenstraße für einen Neubau genutzt werden. Details sollen in Gesprächen mit dem Arzt geklärt werden.