Weyhäuserinnen helfen Tierparks und Zoos in Corona-Not

Wer kennt ihn nicht – den Tierpark Essehof in Lehre im Kreis Helmstedt. Auch Sina Schachel und Christiane Klose aus Weyhausen sind hier schon als Kinder mit ihren Großeltern gewesen. Deswegen wartete die 35-jährige Schachel auch keine Sekunde, als in der „WOB Mamas“-Gruppe bei Facebook bekannt wurde, dass die Corona-Pandemie auch den Essehof vor finanzielle Herausforderungen stellt. Prompt startete sie im Internet einen Moneypool und rief alle Bürger dazu auf, zu spenden. 500 Euro waren das angepeilte Ziel, „1000 Euro wären schön gewesen“, erinnert sich die Weyhäuserin. Zwei bis drei Wochen wollte sie die Fundraising-Aktion laufen lassen. Doch es kam ganz anders.

Sina Schachel (rechts) und Christiane Klose aus Weyhausen sind für den Gifhorner des Jahres 2020 nominiert. Foto: Daniela König

Der Aufruf wurde unzählige Male geteilt, ihr Handy stand nicht mehr still. Ständig piepte und klingelte es über Facebook, Whatsapp oder Anrufe. Immer, wenn eine Spende einging, ertönte ein Ton. Als sich die 35-Jährige zwischenzeitlich einen Überblick verschaffen wollte, traute sie ihren Augen nicht: Innerhalb von zwei Stunden waren bereits 1000 Euro zusammen gekommen, am darauffolgenden Morgen waren es schon 4000 Euro. Nach Rücksprache mit dem Essehof-Besitzer beendete sie den Moneypool am Ende des Tages. Das überwältigende Ergebnis: In gerade mal 24 Stunden spendeten Bürger über 86.000 Euro.

Neben finanziellen Spenden für den Essehof organisierten die Weyhäuserinnen Futtergaben für Zoos und Tierparks

Gemeinsam mit ihrer Freundin Christiane Klose (31) überreichte sie das Geld eine Woche später. „Damit hat niemand gerechnet, wir hatten sogar Spenden aus Hamburg und London“, sagt Schachel freudestrahlend. Auch das Fernsehen drehte mit den beiden Frauen über das Spendenwunder.

Doch dabei sollte es nicht bleiben. Die Weyhäuserinnen klapperten im März, als der Lockdown zum ersten Mal verhängt wurde, die örtlichen Super- und Raiffeisenmärkte ab, um Futterspenden für Zirkusse und Tierparks in der Region zu sammeln, darunter für die Safari-Reitbahn Frank aus Wolfsburg und Helmstedt, den derzeit in Sachsen-Anhalt im Winterquartier befindlichen Zirkus Maximus, den Filmtierpark in Eschede, den Zirkus Mirage und das Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde. Drei Monate lang verteilten Schachel und Klose mit Unterstützung von Freunden und Familie die Spenden und halfen damit vielen Besitzern in Not, eine Zeit lang über die Runden zu kommen.

Christiane Klose (links) und Sina Schachel aus Weyhausen malten Kreideherzen und den Schriftzug „Danke“ auf den Asphalt vor den Geschäften, um sich bei Apotheken, Supermärkten usw. zu bedanken, dass sie in Coronazeiten die Stellung halten. Foto: Privat

Dazu wollen sie auch jetzt wieder beitragen. Mit einem neuen Moneypool geben sie demnächst Zirkussen die Möglichkeit, sich in einem kurzen Clip selber vorzustellen. So wissen potenzielle Spender, an wen das gesammelte Geld geht. Die Endsumme soll durch alle Zirkusse geteilt werden. Zusätzlich werden hier und da Spendenboxen aufgestellt.

Einfach mal Danke sagen an Mitarbeiter, die in Coronazeiten die Stellung halten

Zudem überlegten sich die 35- und 31-Jährige zu Beginn der Pandemie im Frühjahr eine schöne Geste für diejenigen, die in Corona-Zeiten an vorderster Front weiter für ihre Kunden kämpften: Bäckereien, Apotheken, Friseure, Supermärkte & Co. Mit Kreide malten sie den Schriftzug „Danke“ und große Herzen auf den Asphalt vor den Geschäften. „Wir haben mitbekommen, wie Mitarbeiter angemotzt wurden, obwohl sie nichts für die aktuelle Situation konnten“, meint Schachel. „Wir wollten damit anderen zeigen, freundlich zu bleiben und dass man einfach mal ,Danke’, sagen kann“, ergänzt Christiane Klose.

