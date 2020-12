Stadt Gifhorn plant Kauf des Internationalen Mühlenmuseums

Nach 40 Jahren im Besitz der Familie Wrobel soll das Internationale Mühlenmuseum nun Eigentum der Stadt Gifhorn werden. Damit wäre die Zukunft des touristischen Aushängeschilds für Stadt und Kreis gesichert. Bürgermeister Matthias Nerlich sprach am Dienstag von einem der wichtigsten Schlüsselprojekte seiner Amtszeit. Zum Kaufpreis machte Nerlich keine Angaben.

Im Gespräch ist ein Kaufpreis von circa 2,2 Millionen Euro

Nach Rundschau-Informationen sollen das 16 Hektar große Gelände mit seinen 14 Mühlen sowie Brot-, Back- und Trachtenhaus etwa 2,2 Millionen Euro kosten. Ob auch die russische Stabkirche und der Glockenpalast den Besitzer wechseln, ist offen. Nerlich stellte klar: Es sei nicht die oberste Priorität, den Bestand komplett zu übernehmen, aber die Stadt werde sich den Gesprächen nicht verschließen. Für das ebenfalls auf dem Gelände befindliche Wohnhaus der Familie sichert sich Horst Wrobel mit seiner Frau ein lebenslanges Wohnrecht.

Thema war der geplante Kauf bereits am Montagabend im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung. Gifhorns Bürgermeister sprach angesichts des beabsichtigten Kaufs von einem Grundkonsens, den es in allen Fraktionen gebe. Die Familie Wrobel habe der Stadt ein Angebot gemacht, dass notariell abgesichert ist, und die Stadt wolle von diesem Angebot Gebrauch machen.

Zum Mühlenmuseum gehört unter anderem die von Verleger Axel Springer gestiftete Kellerholländer-Mühle „Immanuel“, ein aus Schleswig-Holstein stammendes Original aus dem Jahr 1848 sowie eine Bockwindmühle aus Osloß, Kreis Gifhorn. In den Glanzzeiten des Museums kamen jährlich rund eine Viertel Million Besucher nach Gifhorn, vor fünf Jahren sprach Horst Wrobel noch von 60.000 – eine Zahl, die im Jahr des 40-jährigen Bestehens nicht annähernd erreicht wurde.

Um die Zukunft des Museums zu sichern, war in den vergangenen Jahren auch eine Stiftung im Gespräch. Das Vorhaben scheiterte aus unterschiedlichen Gründen. Museumsbesitzer Horst Wrobel, in diesem Jahr 85 Jahre alt geworden, führte die Geschäfte zusammen mit seiner Tochter Rosita. Philipp Oppermann fungierte als Leiter des Mühlenmuseums. Wrobel selbst wollte zu dem geplanten Verkauf am Dienstagabend keine Angaben machen.

Die Übernahme ist zum Saisonende im Oktober 2021 geplant

Dafür äußerte sich die Politik. CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Reuter trat trotz grundsätzlicher Zustimmung etwas auf die Euphoriebremse. Der Bestand müsse untersucht und der Sanierungsbedarf ermittelt werden. „Wir müssen gucken, dass wir uns nicht übernehmen.“ Ähnlich sah es auch Nicole Wockenfuß (Bündnis 90/Die Grünen): „Wir sind nicht abgeneigt, aber wir müssen wissen, was auf uns zukommt.“ Dabei helfen soll eine Wirtschaftsberatungskanzlei, die in Kürze beginnt, die Unterlagen zu prüfen. Im ersten Quartal soll das Vorhaben in die politischen Gremien. Im Falle einer Zustimmung der Ratsmehrheit übernimmt die Stadt das Museum dann zum Saisonende im Oktober.

Auch die Opposition im Rat signalisierte, den Kauf zu unterstützen. Ulrich Stenzel (SPD) hob die Strahlkraft des Museums hervor, Jürgen Völke (ULG) meinte: „Wir müssen das als Stadt machen“ und Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) sprach von einer gesamtbürgerlichen Aufgabe. Nicole Rudbach zeigte sich begeistert von der „absoluten Chance“ und Klaus-Peter Fischer (FDP) sagte: „Gifhorn gibt es nicht ohne Mühlenmuseum!“