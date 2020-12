Anwohner der Wolfsburger Straße kämpfen für besseren Lärmschutz

Ein leerer Autotransporter rauscht heran. Es scheppert und rattert, rumpelt und klirrt. Kaum ein Wort ist auf dem Bürgersteig an der Wolfsburger Straße zu verstehen. Der Lärm der Lastwagen und Autos übertönt alles. Kritiker behaupten, es gibt in Gifhorn keine Straße, die in einem schlechteren Zustand ist. Für Anwohner wie Regina Geier, Detlef Hutmacher und andere, die im Hermann-Ehlers-Ring, der Bertha-von-Suttner-Straße, der Ernst-Reuter-Straße bis hin zur Claus-von-Stauffenberg-Straße direkt am Lärmschutzwall wohnen, gibt es daran keinen Zweifel. Sie spüren den Verkehrslärm täglich – bis hin zum Klirren der Gläser, wenn ein LKW über den Flickenteppich fährt.

Rund 12.500 Fahrzeuge täglich auf der Wolfsburger Straße

„Es reicht!“ steht auf dem Transparent, das die gut 20 Anwohner auf dem Bürgersteig hochhalten. Ihre Geduld ist am Ende. Sie sammeln Unterschriften, suchen aber auch das Gespräch mit der Stadt. Geier hat das Problem kürzlich in der Bürgerfragestunde des Ausschusses für Hoch- und Tiefbau angesprochen. Sie spricht von katastrophalem Wohnen wie an einer Autobahn und verweist auf die Fahrzeugdichte. 1984 seien es pro Stunde 111 Fahrzeuge gewesen, mittlerweile sei der Verkehr um fast das Fünffache gestiegen. Im Leitbild Mobilität sei von 522 Fahrzeugen stündlich die Rede, rund 12.500 am Tag. „An gesundes Schlafen bei offenem Fenster und Erholung im Garten ist schon lange nicht mehr zu denken“, erklärt Geier.

Auch Detlef Hutmacher ist Anwohner. „Rauscht ein LKW vorbei, klirren bei uns im Schrank die Gläser.“ Er fordert, das Tempo auf 50 Kilometer je Stunde (km/h) zu reduzieren. So sei es vor Jahren der Fall gewesen, bis die erlaubte Geschwindigkeit dann auf Tempo 70 erhöht wurde. Tatsächlich werde jedoch eher 90 km/h gefahren. Der Straßenbelag sei ein einziger Flickenteppich, ergänzt Geier. Durch die Unebenheiten sei die Geräuschentwicklung besonders hoch. Abgesehen davon, dass Haus und Grundstück an Wert verloren haben, „haben wir Angst um unsere Gesundheit“, sagt die Anwohnerin. Ihrer Meinung nach haben Politik und Verwaltung das große Ganze aus den Augen verloren, indem sie alles für Industrie und Handel getan haben, aber in diesem Zuge die Anwohner mit dem massiven Anstieg des Lärms nicht berücksichtigt haben.

Die Stadt Gifhorn kennt das Problem. „Aufgrund der Dringlichkeit wird die Sanierung der Wolfsburger Straße vorgezogen“, erklärt Bürgermeister Matthias Nerlich. Mit den Planungen solle bereits in 2021 begonnen werden, um dann nach Aufhebung der Umleitungsstrecke aufgrund der Sperrung der Ortsdurchfahrt Isenbüttel in 2022 mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Entsprechende Haushaltsmittel sollen dafür bereitgestellt werden. Die Kosten für die Sanierung der Fahrbahn belaufen sich auf zirka 1,4 Milliarden Euro.

Stadt Gifhorn kündigt temporäre Reduzierung der Geschwindigkeit an

Und zumindest zeitweise wird auch die erlaubte Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert. Das gelte für die Dauer der Umleitungsstrecke wegen der Sperrung der Isenbütteler Ortsdurchfahrt. Diese Maßnahme diene der Vermeidung von außerordentlichen Straßenschäden, mit denen aufgrund des Umleitungsverkehrs, und insbesondere aufgrund des höheren Anteils an Schwerlastverkehr, zu rechnen wäre, heißt es aus dem Büro des Bürgermeisters. Wenig Hoffnung macht Nerlich den Anwohnern auf eine dauerhafte Reduzierung. „Das kann leider nicht umgesetzt werden.“ Eine wesentliche Voraussetzung für eine Geschwindigkeitsreduzierung sei aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht, dass ein Unfallschwerpunkt vorliegt. Dies ist aber nicht der Fall.

Gefragt nach einer Optimierung des Lärmschutzwalls, erklärt Nerlich: „Die Stadt wird prüfen, ob bei der Fahrbahnsanierung weitere technische Möglichkeiten zur Reduzierung des Verkehrslärms umgesetzt werden können.“

Begeisterungsstürme bei den Anwohnern löst die Ankündigung der Stadt zwar noch nicht aus. Doch Regina Geier freut sich „über den kleinen Teilerfolg, dass jetzt 50 km/h umgesetzt werden sollen.“ Sinnvoll wäre es, dieses Tempolimit bis zum Beginn der Sanierung beizubehalten. Dass die Planung für die Sanierung in 2021 beginnen soll, werde mit großer Freude erwartet. Außerdem müssten die Lärmschutzwälle noch dringend nachgeprüft und angepasst werden, gerade in Hinblick auf das Leitbild Mobilität 2030. „Wir werden dran bleiben“, so Geiger.