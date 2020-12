Von Braunschweig nach Uelzen im Stundentakt

Ab Sonntag fährt die Regiobahn im Stundentakt auf der Strecke Braunschweig-Uelzen. Um das zu ermöglichen musste in Rötgesbüttel ein Ausweichgleis und ein neuer Haltepunkt gebaut werden. Zur offiziellen Fertigstellung kamen am Freitag, 11. Dezember, Bernd Althusmann, niedersächsischer Minister für Wirtschaft und Verkehr, Regionalverbandsvorsitzender Detlef Tanke und Landrat Andreas Ebel in die Papenteich-Gemeinde.

Foto: Dirk Kühn