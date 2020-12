Jahresrückblick: Lange Haftstrafe für Meiner Brandstifter

Er versetzte Grassel und die anderen Ortsteile der Gemeinde Meine 2019 über Monate in Angst und Schrecken. Ständig brannten Schuppen und Scheunen, bekamen die Feuerwehren kaum Schlaf. Sogar das Feuerwehrhaus in Grassel ging in Flammen auf. Am 21. September wurde der 42-Jährige aus dem Papenteich am Rande eines Scheunenbrandes in Wedelheine schließlich festgenommen.

Daraufhin begann für ihn im März 2020 vor dem Landgericht Hildesheim der Prozess. Er wurde angeklagt wegen schwerer Brandstiftung auf dem Spranger-Hof in Grassel und in acht Fällen wegen Brandstiftung. Die Bevölkerung von Grassel, Wedelheine, Wedesbüttel und Abbesbüttel verfolgte das Verfahren gebannt. Der Angeklagte beteuerte seine Unschuld. Das sah das Gericht jedoch anders und verurteilte ihn am 10. Juli am Ende des Indizienprozesses zu einer Haftstrafe von sechs Jahren.

Beschuldigter legt Revision gegen das Urteil ein – Bundesgerichtshof entscheidet wohl bis Februar

Doch das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Denn der 42-Jährige hat laut Gerichtssprecher Steffen Kumme Revision eingelegt. In den kommenden Wochen werde der Bundesgerichtshof anhand der Akten entschieden, ob die Kammer des Landgerichts Rechtsfehler gemacht hat. Sieht der Bundesgerichtshof keine Anzeichen dafür, wird die Revision verworfen und das Urteil ist rechtskräftig. Gibt es aber Anhaltspunkte für Rechtsfehler zum Nachteil des Verurteilten, wird ein Teil des Urteils oder aber das gesamte Urteil aufgehoben und der Prozess neu aufgerollt.

