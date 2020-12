Jahresrückblick: Das Aus für Anliegerbeiträge – wirklich?

Selten setzen sich so viele Bürger mit Landesgesetzgebung und Ortsrecht auseinander wie 2020. Doch das niedersächsische Kommunalabgabengesetz und örtliche Straßenausbaubeitragssatzungen haben das Potenzial, Menschen zu mobilisieren. Denn es geht um ihr Geld und um Abgaben, die viele als ungerecht empfinden. Sie fragen sich: Warum soll ich den Großteil der neuen Straße vor meiner Haustür bezahlen? Hat nicht die Allgemeinheit den weitaus größeren Vorteil? Will ich den Verkehr hier überhaupt? Warum müssen Hauseigentümer zahlen, Mieter vor Ort aber nicht?

Weil sich das Land Niedersachsen Ende 2019 zierte, die Ausbaubeiträge abzuschaffen, entstand 2020 ein lokaler Flickenteppich mit unterschiedlichen örtlichen Regelungen, oft nach Kassenlage.

Schönewörder behalten Beiträge, Leiferder machen Druck dagegen

2020 war im Kreis Gifhorn ein Wendepunkt in der seit Jahren schwelenden Debatte. Im April rang sich der Rat der Stadt Gifhorn als größter Kommune im Landkreis dazu durch, die Beitragssatzung abzuschaffen. Zuvor hatten beispielsweise Isenbüttel, Hankensbüttel und Wesendorf vorgelegt, Meine schloss sich an. Doch schon in Wesendorfs Nachbarkommune Schönewörde ging noch im November ein Bürgerentscheid in dieser Frage anders aus. Die große Mehrheit stützte den Fortgang der Straßensanierung unter den geltenden Beitragsbedingungen.

In der Samtgemeinde Meinersen ist das Ringen noch nicht entschieden. Die Gemeinden Hillerse, Meinersen und Müden sowie die Samtgemeinde haben überarbeitete Satzungen beschlossen, die Anliegerbeiträge auf 60 Prozent deckeln. Es gibt Rabatte für Eckgrundstücke. Ab 5000 Euro, in Meinersen ab 2000 Euro, können Bürger den Betrag „verrenten“, also in 20 Jahresraten zu günstigen Zinsen abstottern. In Leiferde macht derweil eine Bürgerinitiative weiter Druck, die Beiträge ganz abzuschaffen.

Die Meinersener Idee jährlicher Beiträge floppte im Dezember vor Gericht

Zumal sich die Debatte in Meinersen noch fortsetzt. Binnen fünf Jahren will die Verwaltung sogenannte wiederkehrende Beiträge einführen. Man zahlt dann jährlich anteilig vorsorglich für Straßen im festgelegten Abrechnungsbezirk, selbst wenn die ein paar Ecken weiter liegt. Genau diese Version hat das Oberverwaltungsgericht Lüneburg für die Stadt Springe erst Mitte Dezember verworfen.

Eine Bürgerinitiative war es auch in Gifhorn, die das Umdenken erzwang. Bei Beiträgen von 18 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche für den Ausbau der Straße Am Quälberg war für viele die Schallmauer erreicht. Rechnungen, die sich der 30.000-Euro-Schwelle näherten, drohten bei einigen Bewohnern die Altersvorsorge platzen zu lassen. Unterschriftenaktionen, Demonstrationen und Ratsbesuche zeigten Erfolg. Entwickelte die Stadt zunächst ein Rabattmodell ähnlich wie in Meinersen, unterlief der Kämmerei bei der Berechnung möglicher Erhöhungsszenarien der Grundsteuer ein kapitaler Fehler. In dieser Erklärungsnot zog Bürgermeister Matthias Nerlich die Reißleine, plädierte für Abschaffung – einige Kritiker meinen: vorschnell.

Was wird aus den 50 bis 60 Jahre alten Wohnstraßen in Gifhorn?

Die schwarz-grüne Ratsmehrheit folgte. Alle anderen Fraktionen hatten sich ohnehin gegen die ungeliebten Beiträge positioniert. Eine Erhöhung der Grundsteuer zum Ausgleich von mehr als eine Million Euro Mindereinnahmen blieb aus, ging wohl auch im Corona-Finanzsturm unter.

Die Konsequenzen für die Stadt sind vorerst auf der Ausgabenseite zu erwarten: Fällige Straßensanierungen werden verschoben. Der Ausbaustandard der teils 50 bis 60 Jahre alten Fahrbahnen kommt auf den Prüfstand. Ausgestanden ist die Debatte für die Stadt immer noch nicht. Anwohner jener Straßen, die das Pech hatten, knapp vor dem Aus für die Satzung zur Kasse gebeten zu werden, pochen auf Gleichbehandlung. Vor allem an Laubberg und Wasserturm ging es bei den Fristen eher um Tage als um Wochen.