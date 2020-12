Coworking-Container dank Landfrauen im April in Wittingen

Dem Kreisverband der Landfrauen Gifhorn ist es gelungen, im April 2021 einen Coworking-Container in den Landkreis zu holen. Sie belegten im Wettbewerb „CoWork: für dich – fürs Land!“ des niedersächsischen Landfrauenverbandes laut Mitteilung einen guten Platz.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Standort in Wittingen interessierten Frauen in einem Coworking-Container während einer vierwöchigen Testphase über das Thema Coworking informieren können“, wird Kreisverbandsvorsitzende Ilsemarie Dralle in einer Mitteilung zitiert. Neben dem klassischen Arbeitsplatz im Betrieb und dem eigenen Zuhause würden Coworking-Spaces eine alternative Möglichkeit des Arbeitens bieten.

Kreisverband: Errichtung von Coworking-Spaces großes Potenzial im ländlichen Raum

Die Arbeit zeichne sich durch Flexibilität, Unabhängigkeit und Zugänglichkeit aus. Nutzerinnen des Coworking-Spaces wählen aus verschiedenen Tarifen, wann, wie häufig und wie lange sie den Coworking-Space nutzen wollen sowie welche technischen und digitalen Dienste sie benötigen. Nun können Frauen all das in Wittingen einen Monat kostenlos ausprobieren.

Der Container sei mit Arbeitsplätzen eingerichtet und solle Lust machen auf neue Arbeits- und Begegnungsformate, so die Landfrauen weiter. Zusätzlich plane der Kreisverband in Kooperation mit dem „EinLaden“ Wittingen Veranstaltungen und Workshops für Interessierte. Der Kreisverband ist der Überzeugung, dass die Errichtung von Coworking-Spaces im ländlichen Raum großes Potenzial bietet, um eine nachhaltige Entwicklung insbesondere im ländlichen Landkreis zu fördern.

red