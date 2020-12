Gifhorner Kirchen sagen alle Gottesdienste über die Feiertage ab

Die Evangelischen und katholischen Kirchen in Stadt und Kirchenkreis Gifhorn sagen die Gottesdienste über Weihnachten und Silvester ab – und zwar bis einschließlich 10. Januar. Das teilen die Kirchen in einer gemeinsamen Pressemitteilung vom Dienstagmorgen mit.

Katholischer Pfarrer will sich solidarisch mit Krankenhauspersonal zeigen

Zu diesem Entschluss sei man „nach intensiven Beratungen in den Gremien der Gemeinden und mit der Stadt und dem Landkreis Gifhorn“ gekommen, heißt es in dem Schreiben. Als Begründung wird die sehr hohe Sieben-Tage-Inzidenz angeführt: Diese Zahlen sollten durch die Ansammlung größerer Menschengruppen nicht noch mehr steigen, sei die Botschaft des Krisenstabes des Landkreises gewesen. „Auch wenn wir unsere Sache um Corona gut gemacht haben und inzwischen über Erfahrungen verfügen, plädiere ich doch für eine Absage aller Gottesdienste bis einschließlich zum 10. Januar“, formuliert der katholische Pfarrer Thomas Hoffmann seine Position. Und weiter: „Insbesondere die Solidarität mit dem Krankenhauspersonal ist meines Erachtens ein sehr wichtiges Argument für eine Absage. Aber auch die Befürchtung, dass wir in Gifhorn demnächst nicht mehr genug Krankenhauskapazitäten haben könnten, ist bedeutsam.“

Wettmershagen/Sülfeld, Calberlah, Isenbüttel, Rethen und Müden sagen Gottesdienste ab

Superintendentin Sylvia Pfannschmidt schreibt an die evangelischen Kirchengemeinden: „Ich weiß, dass die Gemeinden mit Liebe und Kreativität die Gottesdienste zu Weihnachten geplant haben. Dennoch kann ich nicht anders, als die dringende Empfehlung zum Verzicht auf die Weihnachtsgottesdienste auszusprechen.“ Weiterhin appelliert sie eindringlich an die Kirchen, alle Gottesdienste bis zum 10. Januar abzusagen. Die ersten Kirchengemeinden sind dem Wunsch gleich am Dienstagmorgen nachgekommen und veröffentlichen entsprechende Infos auf ihren Internetseiten – zum Beispiel Wettmershagen/Sülfeld, Calberlah, Isenbüttel, Rethen und Müden.

Als Symbol für ein weihnachtliches Feiern laden evangelische und katholische Kirchen ein, an Heilig Abend um 19 Uhr in je einem Fenster der Wohnungen und Häuser eine Kerze aufzustellen und in die Lieder „Oh du fröhliche“ oder „Stille Nacht“ einzustimmen. Dazu werden in der ganzen Stadt Gifhorn die Glocken läuten. „Wir wollen aber nicht nur absagen und verweisen deshalb auf die digitalen Angebote, die auf den Internetseiten der Gemeinden zu finden sind“, so Sylvia Pfannschmidt. Für das seelsorgliche Gespräch am Telefon stünden an den Weihnachtstagen ebenfalls viele Pastorinnen und Pastoren zur Verfügung.