Bürger besorgt um Dorfbild: Baut Schwülper zu groß?

Übertreibt es die Gemeinde Schwülper bei der Nachverdichtung im Innenbereich? Nach einem Aufschrei von Nachbarn der früheren Volkswagen-Liegenschaft in den Einfamilienhaus-Siedlungen Brink und Born rügen diesmal Bewohner des Altdorfes den Neubau übergroßer Mehrfamilienhäuser zwischen gewachsenem Bestand. Während es in der Nachbarschaft der alten Vorstandsvilla bislang um Zukunftspläne und Festsetzungen des Bebauungsplanes geht, wird es an der Poststraße längst konkret. Stefan Willmer muss hilflos zusehen, wie hinter seinem Garten ein Tagespflegezentrum in die Höhe wächst.

Ursprünglich als Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen beantragt, entstehe jetzt eine Pflegeeinrichtung mit Diakoniestation und zusätzlichen Wohnungen. So groß sei das Gebäude ausgefallen, dass der Investor noch einen bislang als unbebaubar geltenden Randstreifen von der Gemeinde dazukaufen musste, der Willmer selbst einst vorenthalten wurde, obwohl er nach eigenen Angaben keinerlei Baupläne verfolgte.

Alte Dorfsubstanz schützen

Im Bebauungsplan Sondergebiet Poststraße bildet sich ab, was sich auch in den vorhabenbezogenen Bebauungsplänen „An der Wassermach“ und „Alter Ortskern“ wiederfindet: Firsthöhen von 9,50 Meter und eine Ausnutzbarkeit der Grundstücksfläche mit dem Faktor 0,4. Von 1000 Quadratmetern dürfen also 400 Quadratmeter bebaut werden mit Erdgeschoss, zwei Etagen und Dachgeschoss. An der Poststraße dürfen wegen des hohen Parklatzbedarfes sogar 80 Prozent der gesamten Parzelle gepflastert und versiegelt sein.

In der Schulstraße lädt Klaus Kip in den alten Ackerbürgergarten seines liebevoll sanierten Ziegelhauses mit denkmalgerechten Holzfenstern. Er hat dem Bebauungsplan Wassermasch entnommen, was statt der alten Hofstelle nebenan auf dem handtuchschmalen Grundstück entstehen soll: Zwei Doppelhäuser mit wiederum 9,5 Meter Firsthöhe, die Nachbarschaft deutlich überragend. In dem Projekt desselben Investors wie an der Poststraße sieht Kip einen Widerspruch zu den Ideen, die sich mit dem Dorfentwicklungsplan für Groß Schwülper verbinden, um alte Bausubstanz und dorfprägende Gehölze zu schützen: „Die alte Rotbuche ist schon gefällt“, kritisiert Kip.

Anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum

Anwohner der Schulstraße haben sich als Betroffene am Bebauungsplanverfahren beteiligt. In ihren Einwendungen heißt es:“Die Art und Weise, wie derzeit Nachverdichtung im Ort praktiziert wird, ist erschreckend.“ Die einzig verträgliche Bauweise im Ortskern seien eingeschossige Häuser mit einfachem Satteldach, um den Dorfcharakter zu bewahren. Rücksichtlos gegenüber Nachbarn sei die Zufahrt zum Hinteren Grundstücksteil direkt entlang der Grundstücksgrenze zum Nachbarn.

Die Gemeinde erwidert, was auch Bürgermeister Uwe-Peter Lestin auf Anfrage sagt: „Mit der Planung soll die bereits angestoßene Entwicklung, zur Verdichtung fortgesetzt werden, um der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum zu begegnen.“ Die Situation der tatsächlichen Bebauung sei „nicht zu betrachten“ ausschlaggebend seien planerische Rahmenbedingungen. Private Belange von Nachbarn seien „ausreichend berücksichtigt“, sowohl was private Belange angehe, als auch bei den „dorftypischen Gestaltungsvorschriften“.

Rotbuche fällen zulässig

Angela Frank schließlich sorgt sich um die vielleicht schönste erhaltene Ecke Groß Schwülpers an der Kirchstraße. Wo heute noch eine Scheune den Blick auf die St.-Nikolaus-Kirche zulässt, soll ein weiteres Mehrfamilienhaus der umstrittene Größenordnung entstehen. Von dem mehr als 300 Jahre alten Baudenkmal wird dann nicht mehr viel zu sehen sein, fürchtet Frank. Erneut finden sich die Schwülperaner Kennzahlen im Bebauungsplan Alter Ortskern: Grundflächenzahl 0,4, zwei Vollgeschosse, Gesamthöhe 9,5 Meter.

Schwülpers Bürgermeister Uwe-Peter Lestin kann die Kritik nur teilweise verstehen: "Die Innenentwicklung ist die Zukunft." Schwülper könne nicht immer weiter in die Fläche wachsen, findet er. Die Gemeinde versuche, mit Bebauungsplänen Regelungslücken der Vergangenheit zu füllen. Dass auch größere Häuser zugelassen würden, sei "nicht zu ändern, weil es schon große Häuser im Dorf gibt", argumentiert Lestin. "Wir haben vielfach ein Gemisch." Speziell an der Schulstraße sei aber gerade kein zweigeschossiger Bau zugelassen. Lestin: "Dort werden es nur Erdgeschoss und Obergeschoss." Die Rotbuche zu fällen, sei laut Baumschutzsatzung zulässig: "Steht ein Baum einem Neubauvorhaben im Weg, kann er weg."