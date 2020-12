So überstehen Gifhorns Geschäfte die Vollbremsung

Am Marktstand von Fruchthändler Jürgen Plank deckten sich die Gifhorner am Mittwoch für die Weihnachtstage ein.

Gifhorn Am letzten Einkaufstag vor Heiligabend zieht es Massen in die Supermärkte. Der Einzelhandel muss zugucken.

Das Weihnachtsfest soll nichts trüben. So trafen am Mittwoch alle Gifhorner zusammen letzte Vorbereitungen für ein ganz spezielles Fest. In den Einkaufszentren herrschte Hochkonjunktur. Verteilt sich der Andrang in normalen Zeiten auf Supermärkte und Fachgeschäfte, konzentrierte sich das Interesse unter den herrschenden Bedingungen notgedrungen auf die Lebensmittelanbieter. Doch die hatten die Hygieneauflagen verinnerlicht. Mit Einkaufswagenpflicht war der Zugang kontingentiert, auf den Marktflächen verteilte sich das Publikum und dank stark besetzter Kassen hielten sich auch die Staus am Ausgang in Grenzen.

Oder man blieb gleich an der frischen Luft. Der Wochenmarkt erlebte seinen größten Ansturm bereits am frühen Vormittag. Viele Kunden holten vorbestelltes Geflügel oder Fisch ab. Vor dem Bioschlachter bildete sich immer wieder eine Kundenschlange. Bei trübem Nieselwetter war die Stimmung nett, aber nicht zu ausgelassen.

Fruchthändler Jürgen Plank bilanzierte ein Geschäft „besser als an Samstagen, aber an Weihnachten ist es ja immer gut.“ 2020 komme noch die kalendarische Besonderheit hinzu, dass die Geschäfte einen Tag länger bis zum 27. Dezember geschlossen seien: „Die Leute müssen sich bevorraten.“ Planks Kollege am Gemüsestand ist auch ganz zufrieden, könnte sich am Spätvormittag aber auch noch einige Kunden mehr vorstellen.

Spezialitätenladen Culinari: Sehr gutes Geschäft mit Weihnachtsgeschenken

Brigitte Kotulla konnte in ihrem Spezialitätengeschäft Culinari vielen Gifhornern leckere Geschenke einpacken. Sie blieb vom Lockdown verschont. Foto: Christian Franz / BZV

Wer sich gar nicht beklagen kann, ist Brigitte Kotulla vom Spezialitätengeschäft Culinari in der Steinweg-Passage. „Das Weihnachtsgeschäft ist sehr gut gelaufen.“ Kotulla ahnt, dass ihr das Pech der Einzelhandelskollegen und der Gastronomie in die Hände gespielt haben könnte. So hätten Firmen, die keine Weihnachtsfeiern ausrichten konnten, mehr Präsente für Kunden und Mitarbeiter geordert.

Gifhorner hätten vermehrt nach Geschenken gestöbert: „Tee-Sachen gehen sowieso. Feine Schokolade war der Renner.“ Sie hätte da einen ganz besonderen österreichischen Hersteller ... Wenn Kotulla jetzt schließt, dann für den üblichen Weihnachtsurlaub. Den wird sie Lockdown-bedingt bis zum 11. Januar ausdehnen. In normalen Zeiten hätte sie eine Woche früher wieder geöffnet.

Juwelier: Totalausfall in der wichtigsten Zeit des Jahres

Juwelier Peter Kilisch vom Fachgeschäft Behnsen hat da keine Auswahl. Er muss schließen wie alle Fachgeschäfte in der Fußgängerzone. Seine Bilanz des Weihnachtsgeschäftes fällt düster aus: „Ein Totalausfall. Die letzten zehn Tage vor Weihnachten prägen das Jahresgeschäft eines Juweliers.“ Da war schon zu. Bestellungen und Reparaturaufträge reicht Kilisch noch an Abholer heraus, wenn sie am Nebeneingang klingeln.

Ja, während der Öffnungsphase sei das Geschäft gut angelaufen, „aber das fängt es bei weitem nicht auf“. Mit Kurzarbeit und Zwangsurlaub seiner Mitarbeiterinnen überbrückt der Händler den Lockdown mehr schlecht als recht: „Jetzt ist wichtig, dass uns nicht die Puste ausgeht.“ Als Juwelier habe er einen Vorteil: „Unsere Ware wird nicht schlecht. Es ist zunächst eine Verschiebung des Umsatzes.“

Zwei Lockdowns erwischten Modehandel in der Hauptsaison

Für Modehändler Fritz Becker beginnt hier das Problem: „Wie können wir die Saisonwaren ausschleusen?“ Bis zum Lockdown habe man „nicht schlecht im Rennen“ gelegen. Die Kunden hätten an Weihnachten gedacht, manche hätten wohl auch Einkäufe vorgezogen wegen des drohenden Lockdowns – „für uns war es soweit erträglich“. Doch die Schließung schafft laut Becker „Probleme ohne Ende. Die Situation ist blöde, ziemlich blöde“.

Zweimal sei der Modeeinzelhandel mitten in der Hauptsaison erwischt worden, sowohl im März und April als auch jetzt vor Weihnachten. Habe man sich zuvor in der Branche über Umsatzrückgänge von fünf Prozent erschreckt, gehe es jetzt um 30 Prozent – „das ist eine harte Nuss“, die nur gesunde Unternehmen mit stabilem Eigenkapital und gutem Rating bei den Banken überstehen könnten. „Viele leben doch schon von der Hand in den Mund.“ Becker ahnt, dass „noch einiges an Insolvenzen auf uns zukommt“. Für das Erscheinungsbild vieler Innenstädte könnte es bitter werden.

Für den Modehandel stehe mit der erhofften Wiederöffnung viel auf dem Spiel, weiß der erfahrene Händler: „Ab wann können wir wieder öffnen, wie aggressiv wird der Preiskampf, wie können wir die Ware platzieren?“ Den wohlfeilen Vorschlag, doch einfach auf einen Onlinehandel auszuweichen, will er als stationärer Anbieter nicht akzeptieren: „Da bestimmt die Größe das Geschäft. Für uns würden nur Brosamen abfallen.“

Online-Versand rettete das Warenhaus Schütte

Im Warenhaus Schütte war der Online-Versand während der Schließung dagegen durchaus eine Alternative, sagte Inhaber Udo von Ey. „Eigentlich als Service gedacht, hat uns der Online-Kanal gerettet. Er wurde doch sehr gut genutzt.“ Auf diesem Wege hätten sich größere Bestände sehr gut verkaufen lassen. Erfahrungen aus den vergangenen Jahren hätten geholfen: „Wir sind da gut eingespielt.“

Im Kaufhaus selbst lief es laut von Ey einmal mehr „ausgesprochen gut“ – bis der Lockdown kam. Viele Kunden hätten rechtzeitig Geschenke besorgt, selbst wenn es mangels Weihnachtsmarkt viel ruhiger als üblich gewesen sei. „Aber es war entspannt.“ Vorjahresergebnisse seien dennoch nicht einzuholen, berichtet von Ey: „Die letzte Einkaufswoche ist und bleibt halt die beste. Also wird es in Summe nicht so gut wie 2019.“