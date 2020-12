Ein Unfall in Groß Schwülper ging relativ glimpflich aus (Symbolbild).

73-Jährige fährt in Groß Schwülper gegen Baum

Ein dramatisches Ende nahm der Heilige Abend für eine 73-Jährige in Groß Schwülper. Nach Angaben der Polizei Meine steuerte die Frau ihren BMW-Geländewagen gegen 22.45 Uhr in der 30er-Zone der Parkstraße innerorts gegen einen Baum. In einer leichten Linkskurve hatte die Frau offenkundig nicht aufgepasst – andere Ursachen wie Alkohol oder überhöhtes Tempo schloss die Polizei aus.

Weil die Frau anfangs als eingeklemmt galt, wurde die Schwülperaner Feuerwehr alarmiert. Das Auto erwies sich tatsächlich als stark beschädigt, dennoch kam die 73-Jährige mit kleineren Blessuren ohne den Einsatz von schwerem Gerät heraus. Sie gilt als leicht verletzt. cf