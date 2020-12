Platendorfer Thomas-Kirche beschenkt Menschen mit Christvesper

Pastorin Sandra Schulz predigte an Heiligabend in der Neudorf-Platendorfer Thomas-Kirche in vier Gottesdiensten vor ausgedünnten Reihen von Gläubigen.

Die Thomas-Kirche in Neudorf-Platendorf war an Heiligabend eine der letzten verbliebenen evangelisch-lutherischen Gemeinden, die im Kirchenkreis Gifhorn an Christvespern festhielten.

Pastorin Sandra Schulz hatte sich den Entschluss nicht leicht gemacht und hatte ihn in voller Verantwortung für den Schutz vor dem Corona-Virus getroffen. Alle nochmals verschärften Verordnungen des Landkreises wurden aus Überzeugung so umgesetzt, dass sie ihre bestmögliche Wirkung zum Schutz aller entfalten konnten. Schulz verkündete den Verordnungstext eigens zu Beginn der vier über Heiligabend verteilten Gottesdienste.

Positionslichter am Wegrand zur Kirche

Vieles war auf charmante Weise möglich. Wer sich etwa von leuchtenden Positionslichtern am Wegrand zur Kirche empfangen fühlte, hielt intuitiv den richtigen Abstand in der Wartereihe vor der Anmeldeliste, in die es sich einzutragen galt. Insgesamt verloren sich hundert vorab angemeldete Gläubige in den vier Gottesdiensten. „Ich hätte es aber auch für drei Menschen so gemacht“; sagte Pastorin Schulz. „Wer kommt, tut das freiwillig und zeigt damit ein echtes Bedürfnis. Er hat seine Gründe.“

Die Entscheidung hat Schulz nicht eigenmächtig getroffen. Der Kirchenvorstand steht hinter dem Weg der Thomas-Gemeinde. Schulz: „Als die Empfehlung des Kirchenkreises kam, alle Gottesdienste abzusagen, hatten wir gerade in mehr als dreistündiger Arbeit den Weihnachtsbaum in der Kirche geschmückt.“

Weihnachtsbotschaft trotz strenger Corona-Auflagen

Beeinträchtigt war die Weihnachtsbotschaft durch die strengen Auflagen nicht. Indem die Gemeinde souverän damit Umging, blieb das Eigentliche des Festes im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Gesangsverbot machte gleich zu Beginn ein heiteres Orgel-Potpourri mit Weihnachtsliedern vergessen.. Im Verlauf des Gottesdienstes spielte die Organistin die Melodien, die Gemeinde sprach die Strophen gemeinsam nach.

Pastorin Schulz zeigte sich „traurig und erleichtert zugleich“, wenn sie in die ausgedünnten Reihen ihrer Kirche blickte. Traurig, weil die Kirche zu Weihnachten üblicherweise „rappelvoll“ ist. Erleichtert, weil allen bewusst sei, kein unnötiges Risiko einzugehen.

In einem Gebet formulierte Sandra Schulz klar, was Kirche und Glauben in der eingetretenen Situation anzubieten haben: „Christus ist nah in einer Zeit, in der Nähe so unendlich kostbar geworden ist.“

Aufgeräumte Weihnachtsstimmung und Hoffnung

Statt eines verbotenen Krippenspiels bekamen die Gemeindemitglieder ein cleveres Weihnachtsvideo der jungen Konfirmandengruppe gezeigt, die üblicherweise live aufgetreten wäre. „Wir haben mit Beginn des ersten Teillockdowns schon so etwas geahnt und hatten genug Vorlauf, den Film zu produzieren“, berichtete Schulz. Und so lauschte die Gemeinde ihrem Nachwuchs, wie er sich in einer gemütlichen Adventsecke in der Kirche abwechselt, aus einem großen Buch die Weihnachtsgeschichte vorzulesen.

Aus diesem Gottesdienst kam man auf jeden Fall mit aufgeräumter Weihnachtsstimmung zurück. Und mit Hoffnung.