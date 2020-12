Gifhorns Lieblingsnamen 2020 sind Emma und Noah

Trends und Überraschungen boten die Namensgebungen bei den Neugeborenen in diesem Jahr in Gifhorn.

In Gifhorn wächst eine Generation Emma heran. Das Standesamt des Rathauses verzeichnet bei den Mädchennamen seit fünf Jahren immer dieselbe Favoritin: Emma. So tauften Eltern auch 2020 ihre neugeborenen Töchter am häufigsten. Auf der Liste der beliebtesten Vornamen sieht Standesbeamtin Melanie Ritterbusch 2020 bei den Mädchen auf Platz zwei Mia, auf Platz drei Ella.

Ihre Söhne nannten Gifhorns Familien im zu Ende gehenden Jahr bevorzugt Noah. Auf Platz zwei der Namensliste findet sich Theo, an dritter Stelle Liam. Die Top Ten vervollständigen bei den Mädchen Marie, Sophia, Ida, Lia, Hanna, Lea und Mila. Bei den Jungen finden sich ab Platz vier Luca, Milan, Lio, Max, Paul, Ben und Jonas. In der aktuellen Liste der beliebtesten Mädchennamen sind Mia, Ella und Marie im Vergleich zu 2019 weiter aufgerückt.

Noah war 2019 noch gar nicht in den Top Ten vertreten

Der höchste Neueinstieg unter den Top Ten ist Sophia, Auch Ida, Hanna und Lea sind neu dabei. Abgestiegen sind dagegen Charlotte, die 2019 noch auf Platz drei rangierte, sowie Emilia, Clara und Juna. Bei den Jungen ist Spitzenreiter Noah ein Schnellstarter. Er war 2019 noch gar nicht auf der Liste zu finden und verdrängte nun Vorjahressieger Theo.

Ebenfalls neu in der Namensliste sind Luca, Lio, Max, Paul und Jonas. Nicht mehr so gefragt sind laut amtlicher Statistik der Vorjahres-Zweite Felix, der Vorjahres-Dritte Leon sowie Elias, Emil, Henri und Jonah. Was Trends angeht, halten sich klassische, traditionelle Vornamen wacker. Dazu kommen vor allem bei den Jungen immer mal internationale Impulse oder prominente Namenspaten. Als Namens-Traumpaar des Jahres 2020 qualifizieren sich unzweifelhaft Lia und Lio.