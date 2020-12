Ein Impfgegner hat in Meinersen sein Unwesen getrieben.

Gifhorn. Der Unbekannte hinterlässt die Parolen in schwarzer Farbe auch an einem Container und auf der Baustelle der Okerbrücke.

Impfgegner besprüht das Samtgemeinde-Rathaus in Meinersen

Ein offenbarer Impfgegner hat Fassaden in Meinersen mit Parolen in schwarzer Farbe beschmiert – das teilt die Gifhorner Polizei mit. Nun sucht sie Zeugen. Nach Angaben des Polizeisprechers Thomas Reuter hat der Unbekannte oder haben die Unbekannten das Gebäude der Samtgemeinde, Hauptstraße 1, über die Weihnachtstage besprüht.

Ähnliche Schmierereien verursachten sie an einem Containerwagen der Baustelle an der Okerbrücke sowie am Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des Netto-Marktes. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (05372) 97850.

red