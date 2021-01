Kreis Gifhorn zählt drei weitere Corona-Todesopfer

Das Helios-Klinikum in Gifhorn.

Gifhorn. Das Helios-Klinikum in der Kreisstadt meldet neuen Rekordwert an Covid-19-Patienten. Zwölf von 58 liegen auf der Intensivstation.

Der Landkreis Gifhorn erfährt noch keine wirkliche Erleichterung bei der Bekämpfung des Corona-Virus: Das Landesgesundheitsamt meldet am Sonntag für die Gebietseinheit am Südrand der Lüneburger Heide drei weitere Todesfälle (nun 31). Die Belegungssituation mit Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum verschärft sich weiter.

Zwar ist die vom Land angegebene Zahl an Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 7 relativ gering – sie untersteht allerdings noch immer den eingeschränkten Test- und Meldetätigkeiten über die Neujahrsfeiertage und dem gleich darauf folgenden Wochenende. In der kommenden Woche werden Nachmeldungen erwartet.

Helmstedt hat Gifhorn überholt

Die Gesamtzahl der seit März positiv Getesteten liegt im Kreis Gifhorn am Sonntag offiziell bei 2218. Die maßgebliche Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 139,9 an (-0,6). Landesweit belegt Gifhorn damit Platz sieben, regional hat Helmstedt (140,6) Gifhorn überholt.

Seit Heiligabend unablässlich steigende Zahlen gibt dagegen das Gifhorner Helios-Klinikum an: Am Sonntag lag die Zahl der Patienten mit Covid-19 bei 58 – wieder um einen Patienten höher als am Vortag. Rechnerisch sind von Samstag auf Sonntag vier neue Patienten hinzugekommen – drei jedoch verstorben. Wie gehabt werden zwölf der Covid-19-Patienten im Helios-Klinikum auf der Intensivstation behandelt.