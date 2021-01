Meines Ehrenortsbrandmeister Volkhard Weber starb mit 65 Jahren

Volkhard Weber starb am 1. Januar-Tag mit 65 Jahren.

Volkhard Weber war Brandschützer aus Leib und Seele, er war lange Jahre Gifhorns stellvertretender Kreisbrandmeister und von Beruf Ordnungsamtsleiter im Papenteich. Am vergangenen Freitag starb er nach langer Krankheit im Alter von 65 Jahren. „Es ist nicht einfach für uns, innerhalb kürzester Zeit schon den zweiten verdienten Kameraden zu verlieren“, sagt Papenteichs Gemeindebrandmeister Peter Chlebik, der lange Zeit Webers Stellvertreter war.

Nicht nur er verliere mit Weber einen Menschen, der mit seiner ruhigen Art und seinem Fachwissen das Feuerwehrwesen bereichert habe. „Er war jederzeit für Gespräche offen, war immer für uns da.“

Zuverlässiger und hilfsbereiter Kamerad

Ortsbrandmeister Sven Köhler sagt: „Er war immer sehr zuverlässig und hilfsbereit.“ Volkhard Weber war am 1. Januar 1979 in die Feuerwehr Meine eingetreten. Gleich 1982 wurde er zum Sicherheitsbeauftragten ernannt und schon 1983 zum stellvertretenden Ortsbrandmeister.

1995 löste er seinen Vorgesetzten ab und bekleidete ebenfalls seit Mitte der 90er Jahre das Amt des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters. Weiterhin blieb er in verschiedenen Gruppenführerpositionen aktiv. 2003 stieg Weber zum stellvertretenden Kreisbrandmeister auf und wurde gleichzeitig Abschnittsleiter Süd. Der Ortsfeuerwehr Meine blieb er in Folge als Ehrenortsbrandmeister verbunden.

Weber machte sich ehrenamtlich verdient

Chlebik: „Er hat den Neubau der Feuerwehrzentrale Meine mit in Dienst gestellt und intensiv an den Vorbereitungen unseres 100-jährigen Jubiläums mitgearbeitet.“ Darüber hinaus oblag Weber die Organisation zahlreicher Ausflüge für die Kameraden. Auch in anderen Bereichen als Feuerwehr und Samtgemeinde-Verwaltung machte er sich ehrenamtlich verdient, zum Beispiel als Schießobmann im Hegering Papenteich.

Anteilnahme erfuhren die Feuerwehrleute aus allen Kommunen des Kreises, sagt Sven Köhler. Zu seinem Bedauern sei eine große Trauergesellschaft zur Beerdigung wegen der Corona-Verordnungen nicht möglich. Deshalb will die Meiner Wehr zumindest intern ein Kondolenzbuch auslegen.