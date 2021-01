Zweiter Ruhewald im Landkreis Gifhorn ist startklar

Der Ruhewald in Ribbesbüttel ist bald startklar. Fast alle Arbeiten auf der Fläche und den Parkplätzen sind schon abgeschlossen.

Isenbüttel. Julius Löbbecke nutzt dafür in Ribbesbüttel ein vier Hektar großes Waldstück. Samtgemeinde und Kreis gaben grünes Licht.

Die Samtgemeinde machte in ihrer letzten Ratssitzung des Jahres 2020 den Weg frei für die Umwidmung eines vier Hektar großen Waldstücks des Landwirts Julius Löbbecke in Ribbesbüttel zu einem Ruhewald. Eine entsprechende Satzung für den Friedhof beschloss die Politik einstimmig.

In dem Bestattungswald „Ruhewald Rittergut Ribbesbüttel“, der nach Kästorf der zweite im Landkreis Gifhorn und der vierte in der Region ist, sollen biologisch abbaubare Urnen beigesetzt werden.

Drei unterschiedliche Arten von Grabstätten

Bei den Grabstätten wird unterschieden zwischen Bestattungsbäumen, Waldgrabstätten und einem Sternchenbaum. Zum einen sollen an registrierten und kartographierten Bäumen, Baumstümpfen oder Findlingen Reihen- und Wahlgräber angelegt werden. An einem Bestattungsbaum werden maximal zwölf Nutzungsrechte vergeben. Wer will, kann auch das alleinige Nutzungsrecht für alle Grabstätten eines Baumes erwerben.

Die Waldgrabstätten werden als Reihengräber hergerichtet. Am Sternchenbaum können Eltern von Sternenkindern (Tot- und Fehlgeburten) und Kindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr Abschied nehmen. Den genauen Platz können sich Interessierte schon zu Lebzeiten aussuchen.

Nahezu alle Arbeiten für Ruhewald abgeschlossen

Die neue Friedhofssatzung für den Ruhewald gilt seit Januar 2021. Mit dem OK der Samtgemeinde und der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises für die Widmung des Waldes als Bestattungsfläche ist Betreiber Julius Löbbecke startklar – und zwar schneller als geplant. Fast alle Arbeiten auf der Fläche und den Parkplätzen sind schon abgeschlossen, in den nächsten zwei bis drei Wochen ist auch der Feinschliff erledigt.

Eine Eröffnungsfeier wird wegen Corona wohl noch bis mindestens Ende April warten müssen, Löbbecke nimmt aber schon jetzt Anfragen zu Beisetzungen an. Wer Fragen hat, wendet sich an direkt an Julius Löbbecke unter info@ruhewald-ribbesbuettel.de oder unter (0160) 3039571.

Ja zu Urnenbeisetzungen unter Bäumen auf Friedhof in Allerbüttel

Das Thema Friedhöfe wurde im Rat noch an zwei weiteren Stellen behandelt. Denn in Allerbüttel werden künftig Urnenbeisetzungen unter Bäumen auf dem dortigen Friedhof möglich sein. Sechs Kugelahorne sollen gepflanzt werden, sodass an jedem Baum bis zu 16 Urnen Platz finden könnten. Statt einer anonymen Beisetzung schlug der Arbeitskreis vor, Grabkissen anzubringen.

Einmütig stimmte der Rat zu, dass die Urnengräber in die kommende Friedhofs(gebühren-)ordnung aufgenommen werden und diese Form der Beisetzung als neue Grabart in Allerbüttel ermöglicht wird.

Wasbüttel will anonyme Erdbestattungen ermöglichen – Samtgemeinde prüft Platzkapazitäten

In Wasbüttel prüft die Verwaltung nach mehrheitlicher Abstimmung, ob der Friedhof in Wasbüttel für anonyme Erdbestattungen erweitert werden kann. Einen Antrag, anonyme Sargbestattungen zu ermöglichen, hatten die Grünen eingereicht.

Bürgermeister Hartmut Jonas skizzierte, dass er eine 18 x 8,50 Meter große Fläche im Visier habe. In diesem Bereich gäbe es Platz für 15 bis 18 Gräber. „Wir erwarten ein bis zwei Erdbestattungen pro Jahr“, machte Jonas deutlich. Die Samtgemeindeverwaltung kommt jedoch auf eine andere Rechnung: Demnach könnten dort maximal zehn Gräber auf der jetzigen Fläche angelegt werden, was ihrer Auffassung nach keine zukunftsorientierte Grabplanung wäre.

Deshalb sollen Gespräche mit dem Realverband Wasbüttel über den Erwerb benachbarter Waldflächen starten. Ist er bereit, zu verkaufen, könnte die Planung für anonyme Reihengräber im Zuge einer Friedhofserweiterung in 2022 erfolgen.

Samtgemeinderat geteilter Meinung zu Blühstreifen auf Friedhof

Zudem hatten die Grünen gefordert, dass auf dem Wasbütteler Friedhof eine Fläche frei gehalten wird für das Ansäen von Blühstreifen, damit sich dort Insekten niederlassen.

Die Verwaltung hält das aber für den falschen Weg und argumentiert, dass Blühstreifen mehr Aufwand für das Personal bedeuten würden, sie das gepflegte Erscheinungsbild des Friedhofs verschlechtern und sich Wildkräuter ausbreiten, was zu Problemen mit den Angehörigen führe. Deshalb schlug die Verwaltung vor, dass Blühstreifen oder -wiesen zumindest auf Erweiterungsflächen, die optisch klar getrennt sind vom Friedhof, bis zur Umnutzung als Grabfelder angelegt werden können.

„Das Argument, dass es pflegeintensiv ist, zieht nicht. Die Fläche muss nicht gemäht werden“, erwiderte Jonas. „Besucher klagen oft über Schottergräber, mit Natur hat das wenig zu tun. Wir sollten da ein bisschen Leben reinbringen.“ Auf einem 18 x 4 Meter großen Streifen sehe er genug Platz zum Pflanzen.

Über Schottergrabstätten und die allgemeine Gestaltung müsse ohnehin diskutiert werden, wandte Jochen Gese (CDU) ein und brachte als Beispiel seine Gemeinde Calberlah ein, wo Schotterbeete nicht mehr erlaubt sind. „Man könnte Hecken mit dauerblühenden Pflanzen gestalten.“ Hella Klinge (SPD) fand die Idee mit den Wildkräutern gut. „Man kann auch mal wachsen lassen, es muss nicht alles ordentlich und auf Reihe sein.“ Hans-Werner Buske (CDU) sah das anders und riet dazu, Blühstreifen auf anderen, gemeindeeigenen Flächen im Dorf anzulegen.

Ob es dort nun Blühstreifen geben wird oder nicht, wird noch zu klären sein. Denn der Rat stimmte mehrheitlich gegen den Verwaltungsvorschlag, die Blühstreifen auf dem Friedhof abzulehnen, aber auch gegen die Idee der Grünen, auf dem Friedhof eine Blühwiese anzulegen.