Grundschulen im Kreis Gifhorn bleiben bis Ende Januar geschlossen

Lernpakete für die Grundschüler im Landkreis Gifhorn wird es auch in den nächsten zwei Wochen geben. Denn wegen der kritischen Infektionslage bleiben die Grundschulen weiterhin bis einschließlich 29. Januar 2021 im Distanzunterricht (Szenario C) bleiben.

Das bedeutet, dass die Grundschüler weiterhin ausschließlich zu Hause lernen. Eine Notbetreuung ist durch die jeweilige Schule sicherzustellen. Der Landkreis Gifhorn habe zwischen dem Infektionsgeschehen und den pädagogischen sowie sozialen Aspekten abgewogen. Auch die Schülerbeförderung und die räumliche Situation seien in die Entscheidung mit eingeflossen. Nach Informationen unserer Zeitung hatten sich im Vorfeld auch mehrere Samtgemeinden gegen eine Wiedereröffnung ausgesprochen. Für den Sekundarbereich stellt sich die Situation anders dar. Die Verordnung des Landes Niedersachsen vom 8. Januar sieht vor, dass der Unterricht für Schüler vor ihren Abschlüssen (9., 10., 13. Klassenstufe) im Wechselbetrieb (Szenario B) oder Kleingruppen stattfindet. Der Krisenstab des Landkreises sieht das als verantwortbar an und hat sich gegen Szenario C entschieden. Der Kreis teile damit die Linie auf Landes- und Bundesebene folge, dass Nachteile für Prüfungen in Abschlussklassen durch eine eingeschränkte Vermittlung des Lehrstoffes möglichst vermieden werden sollen. Für die Jahrgänge 5 bis 8 gilt weiterhin: Sie bleiben zu Hause.

Mario Toborg, Vorsitzender des Kreisverbandes Gifhorn der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), spricht von einem „Experiment für die Grundschulen.“ Denn seinen Kenntnissen nach gelinge Home-Scooling in längst nicht allen Haushalten ohne technische Probleme. Ihm zufolge gebe es vor allem im Nordkreis große Schwierigkeiten, dass allein die Internetverbindung über eine längere Zeit stabil bleibt. Zum anderen habe nicht jeder die technische Ausstattung in den eigenen vier Wänden. Für Erst-und Zweitklässler, die noch gar nicht schreiben und lesen können, sei das digitale Lernen ohnehin wenig zweckmäßig. Einige Schulen, berichtet Toborg, haben sich schon damit beholfen, dass Lehrer Postbote und Lernmaterialen an die Haustür bringen oder Arbeitsblätter zu festgelegten Zeiten am Fenster der Schule ausgeteilt werden. Die GEW kritisiert, dass sich das Land und die Schulträger nicht schon im Sommer ausreichend vorbereitet hätten. Das beinhalte sowohl die Ausgabe von Masken als auch die Bereitstellung von Luftreinigungsgeräten, mit denen die Aerosole aus dem Klassenzimmer gebannt werden könnten. Die GEW habe im November an Schulen, Schulträger und Elternvertretungen im Kreis ein Schreiben über ein Lüftungsgerät verschickt, das das Max-Planck-Institut konzipiert hat und relativ leicht nachzubauen sei. Bis heute habe es keine Reaktion gegeben. Die Realschule Calberlah beispielsweise ist selbst aktiv geworden und hat CO2-Luftmessgeräte auch für die anderen Schulen der Samtgemeinde Isenbüttel gebaut.

Dass Abschlussklassen zur Hälfte im Wechsel weiter im B-Modus bleiben, betrachtet Toborg mit Skepsis. „Natürlich muss man gucken, dass die Schüler bei den Prüfungen nicht auf der Strecke bleiben. Ich halte die Hälfte der Klassenstärke aber noch für zu viel.“ Er halte es für sinnvoller, über Szenario C oder andere Lösungen nachzudenken. So sei es beispielsweise wichtig, den Umfang des Stoffs zu reduzieren oder den Unterricht auf die absolut notwendigen Prüfungsfächer zu beschränken. An Brigitte Gorkes Humboldt-Gymnasium in Gifhorn wird der 13. Jahrgang in verschlankter Kursstärke vor Ort auf die Prüfungen vorbereitet. Maximal dürfen 15 Schüler und eine Lehrkraft im selben Raum sein. „Die Kurse werden aufgeteilt, die Räume sind ja da.“ Dass das B-Modell für Abschlussklassen beibehalten wird, hält sie für sinnvoll und wichtig für die Prüfungen.

Claudia Jünemann, Rektorin der Grundschule Wasbüttel, begrüßt die Entscheidung des Landkreises, da seien sich alle Kollegen einig. Aber: „Die Kurzfristigkeit der Entscheidung macht ein Problem.“ Obwohl die Schule sicherheitshalber für beide Szenarien vorgeplant habe, müsse sie jetzt viel umorganisieren. Die Eltern hätten glücklicherweise dabei gut mitgezogen. Unterricht im B-Modus hätte Jünemann Sorgen bereitet. „Auch wenn wir mit 65 Kindern eine kleine Schule sind: Wir sahen die Gefahr, dass es nicht möglich ist, den Abstand immer konsequent einzuhalten.“ Die Rektorin ist zuversichtlich, dass das Distanzlernen von Zuhause aus funktioniert, an einem Abholtag für Materialien an der Schule wolle man aber hin und wieder wie im ersten Lockdown festhalten. Auch an ihrer Schule wird es eine Notbetreuung geben. Aber: das Personal werde nicht ausreichen, um dieses Angebot den ganzen Tag aufrechtzuerhalten. Jünemann lobt darüber hinaus die Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde. Die Isenbütteler Verwaltung hatten sich genau wie der Papenteich an den Kreis gewandt und für eine Schließung der Schulen appelliert.

Die Windmühlenbergschule in Osloß gehört zu den Schulen, in denen Home-Schooling wegen technischer Probleme nur sehr eingeschränkt umgesetzt werden kann. Rektorin Eva-Marie Schriek: „Szenario C ist eine Vorgabe des Landkreises und die halte ich für sehr sinnvoll.“ Dennoch müsse in Osloß überwiegend auf Arbeitspakete gesetzt werden, die Eltern an der Schule für Zuhause abholen. Videos sollen dabei lediglich unterstützend wirken.