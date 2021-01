Kreis Gifhorn verzichtet zunächst auf eine Null-Kontakt-Sperre

Die am Montag angekündigte Kontaktsperre im Landkreis Gifhorn ist erarbeitet, greift aber nach Beratungen im Krisenstab und mit der Polizei erst mal noch nicht. Das teilte Landrat Andreas Ebel am Freitag mit. Warum? „Zunächst zeigen die enormen Schwankungen in den Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner gerade, dass noch keine verlässlichen Aussagen hinsichtlich einer Entwicklung der Infektionszahlen getroffen werden können.“ Dauernd schwankte die Inzidenz um 30 Zähler hin und her, am Freitag sank sie mit 192,0 sogar unter die 200er-Marke. „Die Kreisverwaltung nimmt sich daher die Zeit, die Situation noch weiter zu beobachten und zu bewerten“, so Ebel in seiner Mitteilung. Möglicherweise sind Bundeskanzlerin und die Länderchefs nächste Woche aber auch schneller mit schärferen Einschränkungen. „Diese Ergebnisse und Verschärfungen müssen vernünftigerweise abgewartet werden.“

Die Null-Kontakt-Sperre hängt nun wie ein Fallbeil in der Luft – bereit zuzuschlagen, falls „sich die Inzidenzwerte nicht wesentlich verbessern oder sogar verschlimmern.“ Zumindest in Kürze, denn die endgültige Zustimmung des Landes liege auch noch nicht vor, sagt Ebel. Dann sei der Landkreis aber „umgehend handlungsfähig“. 59 Corona-Infizierte waren am Freitag hinzugekommen – im Vergleich zur Vorwoche wenige – aber auch sieben weitere Todesopfer (jetzt 58).

Bei der Ausgestaltung der Kontaktsperre habe die Kreisverwaltung die Vielzahl von Hinweisen aus der Kreispolitik, den Kommunen und der Bürgerschaft mitberücksichtigt. Um beispielsweise die Verhältnismäßigkeit der Beschränkungen zu wahren, soll sich das Kontaktverbot – wenn es dann kommt – doch nur auf geschlossene, private Räume innerhalb der jeweiligen Wohnung beziehen. „Denn die Kontakt- und Infektionskettenermittlung des Gesundheitsamtes weisen diese Bereiche als klaren Infektions-Hotspot aus.“ Weiterhin soll aber unter anderem der Besuch von Lebenspartnern, Kranken und Menschen mit Einschränkungen sowie die Betreuung von hilfsbedürftigen Personen und Minderjährigen möglich bleiben, Kinder unter zwölf Jahren sollen Kontakt zu einer Person eines weiteren Haushalts haben dürfen.

Unter freiem Himmel bleiben von diesen Einschränkungen unberührt. Dort gelten weiterhin die Landesregelungen, also 5 plus 1. Ebel macht deutlich: „Das Nichtinkrafttreten der Kontaktbeschränkung bedeutet keinesfalls, dass sich die Lage von heute auf morgen entspannt hat. Die Kontaktbeschränkung ist neben der Impfung weiterhin das effektivste Mittel.“ Die Kreisverwaltung hat am Freitag aber in zwei anderen Bereichen Neuerungen in der Allgemeinverfügung vorgenommen:

Erstens: Die Vorschriften für Präsenzgottesdienste werden verschärft. So muss künftig für jeden Kirchenbesucher durchschnittlich zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Kinder unter drei Jahren sind davon ausgenommen. „In einigen Kirchen ist es doch noch zu Gottesdiensten mit höheren Teilnehmerzahlen gekommen“, so Ebel. Dabei sei vor allem zu beobachten gewesen, dass auf den Parkplätzen und Wegen die Abstände nicht eingehalten wurden. „Bei den schärferen Maßnahmen handelt es sich nicht um Sanktionen, sondern da steht einzig und allein der Schutz der Bürger im Vordergrund“, betont der Landrat. „Viele Kirchengemeinden haben in den letzten Wochen sehr verantwortungsvoll gehandelt und alle Gottesdienste abgesagt.“ Die verstärkten Kontrollen der Pflegeheime sowie die nächtliche Ausgangssperre seien sinnvolle und punktgenaue Instrumente. Die Ausgangssperre reduziere die Mobilität und die Kontakte. Abendliche Zusammenkünfte könnten so verhindert werden, gibt Ebel noch einmal als Begründung ab. „Die aktuellen Rückmeldungen der Polizei sind positiv, es wurden kaum Verstöße gemeldet. Damit scheinen die Bürger die Ausgangssperre zu akzeptieren.

Zweitens: Lernpakete für die Grundschüler im Landkreis Gifhorn wird es auch in den nächsten zwei Wochen geben. Denn wegen der kritischen Infektionslage bleiben die Grundschulen weiterhin bis einschließlich 29. Januar 2021 im Distanzunterricht (Szenario C) bleiben.