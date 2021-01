Hillerse setzt Investor letzte Frist für Marktsanierung

Der zähe Streit um die Zukunft des Hillerser Einkaufsmarktes könnte auf eine Lösung zusteuern. Bürgermeister Detlef Tanke und Gemeindedirektor Ralf Heuer berichteten am Dienstag, man habe sich in einer Videokonferenz mit dem Eigentümer der Gewerbeimmobilie darauf geeinigt, dass bis eine halbe Stunde vor der entscheidenden Ratssitzung am 15. Februar um 18.30 Uhr eine verbindliche Erklärung über Neubau oder Sanierung des Ladengeschäfts am bestehenden Standort und eine Weiternutzung durch den jetzigen Pächter Netto vorliege.

Die Gemeinde würde unter dieser Voraussetzung den geltenden Bebauungsplan unverändert belassen und einen neuen Bebauungsplan für einen möglichen neuen Marktstandort auf der anderen Seite der Landesstraße 320 nur als Wohnbauland ausweisen, kündigten Tanke und Heuer an.

Kommt der Markteigentümer, die Frankfurter Investmentgesellschaft Slate, der Absprache nicht nach, stehe der Fahrplan ebenfalls fest. Dann ändert der Rat den Bebauungsplan Schierrähmenweg mit dem bestehenden Netto-Markt so, dass nur noch Bestandsschutz gilt. Nach Rechtskraft durch Veröffentlichung würde südlich gegenüber eine neue Marktfläche im Bebauungsplan Schierkenweg Nordost II ausgewiesen. Dort wartet der Investor Ratisbona auf grünes Licht, um seinerseits ein Marktgebäude für Netto zu errichten.

Seit mehr als zwei Jahren wartet Hillerse auf Verbesserungen am Marktgebäude

Die Gemeinde Hillerse war in den vergangenen Jahren zusehends in das Spannungsfeld kommerzieller Interessen der zwei Immobilieninvestoren geraten. Das 2500-Einwohner-Dorf wurde zum Schauplatz einer Auseinandersetzung um knallharte Geschäftsinteressen. Slate und Ratisbona rangelten um den lukrativen Mieter Netto. Die Discount-Kette der Edeka-Genossenschaft wollte ihrerseits den günstig gelegenen Standort an der vielbefahrenen L 320 sichern, verlangt aber ein zeitgemäßes Ladengeschäft. Der Kommune selbst lag daran, als Teil der Daseinsvorsorge die örtliche Nahversorgung zu sichern.

Vor allem die Investmentgesellschaft Slate hatte in den vergangenen Monaten kritisiert, die Gemeinde betreibe mit der Änderung des Bebauungsplanes Verhinderungsplanung. Gemeindedirektor Ralf Heuer sah sich mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde der Frankfurter konfrontiert. Der Kreisverwaltung warf Slates Anwalt Maximilian Dehnert vor, die Bearbeitung einer Bauvoranfrage zu verzögern.

Tanke und Heuer sehen diese Vorgehensweise als Teil einer Strategie, einen geänderten Bebauungsplan am Schierrähmenweg per Normenkontrollklage anzufechten. Slate würde also vor Gericht um den Altstandort kämpfen. Denn klar ist: Durch übergeordnetes Recht, das regionale Raumordnungsprogramm, wird es in kleinen Gemeinden wie Hillerse immer nur einen Supermarkt zur Nahversorgung geben können. Deswegen betont die Gemeindespitze auch, dass der zuständige Regionalverband Braunschweig gegen das bisherige Vorgehen der Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren „keine Bedenken“ geäußert habe.

Die Verantwortung dafür, dass Hillerse überhaupt die Planung für einen neuen Marktstandort angestoßen hat, sehen Tanke und Heuer bei Slate selbst. Der Fonds hatte den Hillerser Markt als Teil eines Immobilienportfolios von Vorbesitzer Fairinvest gekauft. Inwieweit Slate dabei über Details wie den Zustand des Gebäudes und das Auslaufen des Mietvertrages mit Netto informiert war, darüber will die Kommune nicht spekulieren. Jedenfalls wurde ein Sanierungsstau für den Handelskonzern und die Kunden gleichermaßen immer unübersehbarer.

Die Gemeinde braucht für Entscheidungen belastbare Aussagen

Für Hillerse wurde offenkundig: „So kann Slate die Versorgung nicht sicherstellen.“ Während sich Netto mit einem konkreten Vorvertrag bei Investor Ratisbona den Standort Schierkenweg Nordost sicherte, entwickelt Slate aus Hillerser Sicht allenfalls „Scheinaktivitäten“, wie Bürgermeister Tanke es nennt. „Scheinaktivität bis hin zu Nichtaktivität.“ Wie anders solle man eine Bauvoranfrage für einen 1000 Quadratmeter großen neuen Markt werten, wenn doch klar sei, dass eine 800-Quadratmeter-Grenze unumstößlich gelte, fragt sich Tanke.

Und auch die mehrfach behaupteten Vereinbarungen über eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Netto oder mit einem neuen Handelspartner seien nie belegt worden. Tanke: „Deswegen verlangen wir es zum 15. Februar von allen Beteiligten schriftlich haben, auch dass Netto an dem neuen Standort Schierkenweg Nordost nicht mehr interessiert ist.“

Die reservierte Fläche für einen Neubau ist auch als Wohnbauland begehrt

Für Hillerse sei die Weiternutzung eines sanierten oder erneuerten Marktgebäudes die bevorzugte Lösung, betonte der Bürgermeister. Die Gemeinde habe auch kein Problem mit der reservierten Marktfläche im Bebauungsplan Schierkenweg Nordost: „Das ist eine schöne Fläche für unsere Dorfentwicklung.“ Mit dem privaten Landeigentümer stehe die Gemeinde in Verbindung. Er sei bereit, das Areal zu den ortsüblichen Konditionen an die Kommune zu verkaufen, die dort nachgefragte Baugrundstücke erschließen könne.

Tankes Fazit: „Mit dieser letzten Frist bis 15. Februar ist die Zeit blutleerer Erklärungen für Slate vorbei.“ Das setze absehbar auch eine Einigung zwischen den konkurrierenden Investoren voraus.