So wird aus Platendorfs alter Dorfschule ein Kulturzentrum

Mit der Baugenehmigung in der Hand steht Volker Arms an der Alten Schule – der Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg freut sich. „Endlich! Darauf haben wir rund zwei Jahre gewartet“, sagt er. Zwei Jahre, in denen es um eine denkmalgerechte, behutsame Sanierung der 1879/80 gebauten Dorfschule ging, zwei Jahre mit einer Vielzahl von Abstimmungsgesprächen und Diskussionen bis hin zu Akustikgutachten und Bestuhlungsplänen.

Jetzt steht der offizielle Baubeginn bevor. Für rund drei Millionen Euro wird das Fachwerkgebäude saniert und ausgebaut zum Kulturzentrum der Gemeinde Sassenburg und zur Begegnungsstätte für Neudorf-Platendorf. Wenn es in Niedersachsens längstem Dorf überhaupt so etwas wie ein Zentrum, eine Ortsmitte gibt, dann zwischen alter Schule und Feuerwehrgerätehaus. Das Umfeld lässt die Gemeinde ebenfalls sanieren. Der Platz hinter der Mehrzweckhalle und der Straßenzug Am Mittelpunkt gehört ebenso dazu wie der Multifunktionsplatz am Kindergarten. Rund eine Million Euro kosten die Arbeiten, die bereits vergangenes Jahr begonnen haben. „Der gesamte Bereich soll als Ensemble aufgewertet werden“, so der Bürgermeister. Er macht kein Hehl daraus, dass ihm das Projekt Alte Schule am Herzen liegt. Es sei ihm ein Dorn im Auge gewesen, dass der Zustand des Gebäudes immer schlechter wurde.

Knapp zwei Millionen Euro werden über Städtebauförderung finanziert

Indes, die Gemeinde allein hätte das Vorhaben nicht finanzieren können. Doch Arms hat nicht locker gelassen. Knapp zwei Millionen Euro werden nun über die Städtebauförderung des Landes finanziert. Die Zusagen liegen vor, nur die Baugenehmigung habe noch gefehlt.

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn



Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Kulturzentrums-Baustelle in Platendorf Jetzt kann es losgehen. Die Baugenehmigung ist da, Volker Arms, Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg, zeigt die Baustelle, auf der aus der alten Schule ein Kulturzentrum entstehen soll. Foto: Dirk Kühn

Arms schiebt die Folie am Baugerüst zur Seite, öffnet die Tür des Fachwerkgebäudes. Es ist für die Arbeiten an der Fassade eingerüstet. Die Dachdecker haben ebenfalls schon begonnen, weitere Gewerke sind ausgeschrieben, erläutert der Bürgermeister. Auch ein Anbau an der hinteren Giebelseite ist geplant. Dort sollen unter anderem Sanitärräume entstehen, ein Fahrstuhl soll dafür sorgen, dass das künftige Kulturzentrum der Sassenburg barrierefrei ist, eben für alle erreichbar.

Drei Klassenräume gehörten einst zur Schule. Für den Schulleiter gab’s eine Wohnung und im ersten Stock war der Betraum – jener Raum, in dem bis zum Bau der Thomaskirche 1964 auch Gottesdienste abgehalten wurden. Ältere Platendorfer kennen noch beides, haben dort Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt und sonntags das Vater unser gebetet. Künftig finden in den Klassenräumen Konzerte statt, Lesungen, Theaterspiel, alles, was den Kulturinteressierten gefällt. Dafür sorgt der Kulturverein in der Gemeinde Sassenburg. Die Kulturschmiede, der Arms eine „hervorragende Arbeit“ bescheinigt, bekommt ein Büro in der Alten Schule. Kulturarbeit erledigt sich halt nicht von selbst.

Damit künftig bis zu 110 Besucher die Kultur genießen können, müssen zwischen den Klassenräumen zwei Wände beseitigt werden. Wände, die weitestgehend mit einem Lehm- und Strohgemisch aus der Zeit des Baus vor rund 140 Jahren stammen. Was normalerweise schnell erledigt ist, wird bei einem unter Denkmalschutz stehenden Haus zur Gratwanderung. Arms berichtet von intensiven Gesprächen mit dem Landesamt für Denkmalpflege und mit der unteren Denkmalschutzbehörde. „Wir konnten den Landkreis als Genehmigungsbehörde schließlich von unserem Konzept überzeugen“, erzählt der Bürgermeister.

Die Eröffnung der Kultur- und Begegnungsstätte ist im Sommer 2022 geplant

Zum Konzept gehört auch, dass im ersten Stock ein Jugendcafé eingerichtet auch. Und ganz wichtig für die jungen Platendorfer Familien: Die Hortbetreuung wird in der alten Schule untergebracht. Außerdem erhält des DRK einen Raum. Der ehemalige Betraum soll als öffentlicher Leseraum gestaltet werden und bietet Platz für historische Aufnahmen aus Neudorf-Platendorf. Die alte Schule sei ideal als Ort der Begegnung, freut sich Arms.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann doch: Zur Eröffnung im Sommer 2022 wird Arms nicht dabei sein, zumindest nicht als Bürgermeister der Gemeinde Sassenburg. Seine Amtszeit endet im Herbst nach der Kommunalwahl. Arms tritt nicht noch einmal an – aber feiern lässt sich ja auch gut ohne Amtswürden…