Gericht: Eilantrag gegen Gifhorner Ausgangssperre ist erledigt

Das erste Eilverfahren gegen die nächtliche Ausgangssperre im Landkreis Gifhorn ist abgeschlossen. Antragsteller und Kreisverwaltung hätten das Verfahren nach Hinweisen des Verwaltungsgerichts Braunschweig für erledigt erklärt, teilte Gerichtssprecher Torsten Baumgarten am Donnerstag auf Anfrage mit.

Der Antragsteller aus Gifhorn hatte angegeben, als Ingenieur in Wolfsburg zu arbeiten. Um Projekte fristgerecht abschließen zu können, müsse er teils auch am Abend länger arbeiten. Zudem seien manche vorzunehmende Messungen nur zu bestimmten Zeiten möglich. Er halte die Ausgangssperre für rechtswidrig, weil er den Regelungen nicht entnehmen könne, ob er von der Sperre befreit ist. Für ihn sei nicht erkennbar, wann eine „zwingende berufliche Tätigkeit“ vorliege.

Das Gericht hat ihm schriftlich mitgeteilt, es sei nicht erkennbar, dass die Regelungen den Bestimmtheitsgrundsatz verletzen.

Bei der Tätigkeit des Gifhorners handele es sich um eine zwingende

Die Vorschrift sei so zu verstehen, dass eine Ausnahme von der Ausgangssperre für Tätigkeiten gilt, die nicht auf einen anderen Zeitraum verschoben werden können. Die „Art“ der beruflichen Tätigkeit spiele dafür keine Rolle. Die vom Antragsteller geschilderte Situation lege den Schluss nahe, dass es sich um eine „zwingend“ im Zeitraum der Ausgangssperre (20 bis 5 Uhr) zu erledigende Tätigkeit handelt. Andernfalls könne der Abschluss des jeweiligen Projekts nicht gewährleistet werden. Der Landkreis hatte mitgeteilt, dass er dies im Ergebnis auch so sehe. Sprich: Der Antragsteller darf in diesen Fällen auch während der Sperrstunde vom Arbeitsplatz in Wolfsburg durch den Kreis Gifhorn nach Hause fahren.

Das Verfahren sei nun eingestellt, so Baumgarten. Der Landkreis müsse die Verfahrenskosten tragen. Aber damit ist das Thema noch nicht erledigt: „Es liegt inzwischen ein weiterer Eilantrag gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises vor“, sagt der Pressesprecher.

Zweiter Antragsteller sieht eine Ansteckungsgefahr nicht gegeben

Die Begründung in dieser sei nun im Wesentlichen, dass die Allgemeinverfügung „von der bloßen Annahme des Vorhandenseins eines vermehrungsfähigen Virus“ ausgehe, „die Feststellung der Ansteckungsgefahr“ sei „nicht gegeben“. Hier wird also die Existenz des Corona-Virus in Zweifel gezogen. Der Inzidenzwert beruhe auf PCR-Tests – diese seien „nicht fähig, eine Infektion nachzuweisen“. Auch diesen Eilantrag hat das Gericht dem Landkreis zur Stellungnahme zugesandt.