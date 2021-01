Meinersen schaltet im Windkraft-Prozess einen Gang zurück

Darf das Raumordnungsprogramm des Regionalverbands mit seinen Vorranggebieten für Windkraft bleiben wie es ist? Die juristische Antwort darauf steht weiter aus. Die Samtgemeinde Meinersen hat ihren ursprünglichen Eilantrag vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg in ein Hauptsacheverfahren umgewandelt.

„Aus prozessökonomischen Gründen“, wie Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka erläuterte. Der Druck scheint etwas raus, das grundsätzliche Problem besteht weiter, so Montzka: „Wir sind nicht gegen Windkraft, aber bei Seershausen und Müden sind die Flächen an der falschen Stelle. Wir haben bessere in der Samtgemeinde.“

Gemeint ist ein Areal zwischen Hillerse und Rietze. Dass jene Fläche im langwierigen Verfahrensablauf aus der Betrachtung genommen worden war, weil sie sich nachträglich als knapp zu klein erwiesen habe, hatte 2016 für einigen Unmut gesorgt. Den delikaten Hinweis hatte eine Hillerser Bürgerinitiative den Fachplanern gegeben, nachdem sie vorab Einsicht in nichtöffentliche Planunterlagen genommen hatte. Damals wie heute Braunschweiger Verbandsvorsitzender und Hillerser Bürgermeister: Detlef Tanke.

Der ursprüngliche Eilantrag kam gleich nach Rechtskraft des neuen Raumordnungsprogramms

An der Positionierung der Gemeinde Meinersen gegen einen Windpark bei Seershausen, der Gemeinde Müden gegen ihre örtliche Fläche sowie die Unterstützung durch das Meinersener Samtgemeinde-Rathaus ändert das zeitliche Zugeständnis nichts. Ursprünglich hatte Meinersen mit dem Eilantrag gleich nach der Genehmigung des neuen Raumordnungsprogramms im März 2020 verhindern wollen, dass Investoren vollendete Tatsachen schaffen und Rotoren bauen, bevor die Richter tätig werden konnten.

Allerdings liegt bis heute kein Antrag auf Planfeststellung für die umstrittenen Gebiete vor, sagte Bürgermeister Montzka. Im Herbst 2020 hatte der Samtgemeindeausschuss der Umwandlung des Eilantrags zugestimmt. Daraufhin reichte die Braunschweiger Kanzlei Appelhagen überhaupt erst im Dezember ihre Klagebegründung beim Oberverwaltungsgericht ein. „Vorvergangene Woche kam die Entgegnung des Regionalverbands“, weiß Montzka.

Eine Entscheidung des Senats ist nun erst im Herbst zu erwarten

Mit einer mündlichen Verhandlung in Lüneburg rechnet er nicht vor April. Meinersens Gemeindedirektor Carsten Dietrich erwartet daher eine Entscheidung frühestens im dritten Quartal 2021, also anderthalb Jahre nach dem grundsätzlichen grünen Licht für bis zu rund 245 Meter hohe Windräder im Kreisgebiet durch das Raumordnungsprogramm.

Solange tut sich an der Oker gar nichts? Kaum zu glauben. Und so ist es auch nicht. So sehr Meinersen erwarte, vor Gericht zu obsiegen, so zielstrebig bereite man sich auf alle Szenarien vor, sagte Dietrich. Bereits im Sommer hatte die Gemeinde Meinersen ein Bebauungsplanverfahren für die umstrittene Seershausener Windparkfläche eingeleitet. Das löst einerseits eine Veränderungssperre aus, verhindert also Schnellschüsse von Investoren. Andererseits, so Dietrich, „können wir zumindest die Feinjustierung beeinflussen, falls der schlimmste Fall eintritt und wir doch verlieren“.

Was planen die Investoren? Zehn bis elf Rotoren, fast 200 Meter hoch

Zudem hat ein „Abstimmungsgespräch“ zwischen dem potenziellen Investor Baywa Renewable Energy und Vertretern und von Rat und Verwaltung stattgefunden. „Baywa hat dabei seine Vorstellungen präsentiert“, so Dietrich. „Es ist doch so: Wir müssen uns auch weiterhin in die Augen gucken können, also spielen wir alle Szenarien durch.“ Dass Politik und Investoren sich über ihre Interessen austauschten, ändere nichts an der Meinersener Zielsetzung, „dass das Vorranggebiet wegfällt“.

Laut früherer Präsentationen in öffentlichen Informationsveranstaltungen kalkuliert Baywa mit zehn bis elf Windanlagen mit Gesamthöhen von knapp unter 200 Metern und einer Nennleistung von 3,3 Megawatt pro Rotor.

Die Seershausener machen geltend, dass sie längst von Windanlagen umringt sind. Vom Ortsrand aus sieht man schon heute Anlagen in Böckelse und jenseits der Gifhorner Kreisgrenze in Uetze in der Region Hannover. Ein Windpark nahe der Seershausener Siedlungsgrenze im Westen würde dem Dorf zudem jede Chance zur Eigenentwicklung mit Grundstücken für junge Familien aus der Gemeinde nehmen.