Rötgesbüttels Dorfgeschichte im Monatsrhythmus

Rötgesbüttel ist eine versteckte Schönheit. Wer das nördlichste Papenteich-Dorf nur auf der Bundesstraße 4 durchquert, verpasst fast alle schönen Winkel, die der Ort zu bieten hat. Aber halt, was ist das für ein Haus?

Genau, am Ortsausgang Richtung Braunschweig erhascht man gerade noch einen Blick auf das Gografenhaus. Das historische Zentrum des Papenteichs von 1519, ein großer denkmalgeschützter Fachwerkbau, gehört also auf jeden Fall in eine Erstauflage eines historischen Kalenders, der Flair und Geschichte der Gemeinde abbilden will.

Die Erstauflage von 60 Exemplaren ist schon vergriffen

Rötgesbüttels Bürgermeister Hermann Schölkmann hatte die Idee für einen historischen Kalender seines Heimatdorfes. Hier zeigt er das Elternhaus von Chronist Wilfried Reichelt, aus dessen reichem Fundus die Bildmotive stammen. Foto: Christian Franz

Bürgermeister Hermann Schölkmann ließ sich von ähnlichen Projekten in befreundeten Dörfern inspirieren und managte die Herstellung mit einer spezialisierten Druckerei. Die 60 Exemplare, die zum Selbstkostenpreis im Gemeindebüro verkauft wurden, sind längst vergriffen und können schon heute als Sammlerstücke gelten.

Inhaltlich korrespondierte das Projekt mit Schölkmanns Vorhaben, Rötgesbüttels Vielfalt mit Essays im Samtgemeindeblatt vorzustellen, die über die aktuelle Tagespolitik hinausgehen. Jüngstes Beispiel war die Geschichte des Bahnhofs. Aus gegebenem Anlass, da doch seit Mitte Dezember ein neuer Bahnsteig die alte Station abgelöst hat.

Dorfchronist Wilfried Reichelt führt die Sammlungen zweier Vorgänge weiter

Bei Dorfchronist Wilfried Reichelt stieß Schölkmann mit seiner Idee auf offene Ohren und vor allem auf offene Archive. Der 79-Jährige wohnt zwar mittlerweile in Adenbüttel, hat aber das Interesse an seinem Heimatdorf stets gepflegt. Bücher, Postkarten, Fotos, historische Urkunden und Verträge, Reichelt bewahrt alles sorgfältig auf und weiß auch, wo er für Chroniken und Rückblicke nachblättern muss. Grundlage seines Schatzes sind die Sammlungen zweier Vorgänger, so dass die Dokumente längst über Generationen zurückreichen. Als Mitglied in 14 Vereinen ist Reichelt zudem tief im Dorfleben verwurzelt – ihm entgeht so gut wie nichts.

Rötgebüttels Dorfchronist Wilfried Reichelt (79) suchte für die Erstauflage des Dorfkalenders vor allem markante Gebäude und Hofstellen aus Rötgesbüttel aus. Die meisten Gebäude stehen heute noch. Foto: Christian Franz

12 Bildmotive für Bürgermeister Schölkmanns Kalenderidee hatte Reichelt also nahezu spontan parat. Zum Auftakt sollten es prägnante historische Ansichten sein. Blickwinkel und prägende Gebäude, die sich auch heute noch im Dorfbild finden, wenn auch oft stark verändert oder von größeren Neubauten in den Hintergrund gedrängt. „Für 2022 wollen wir uns das Thema Handwerk in Rötgesbüttel vornehmen“, setzt das Duo auf Abwechslung.

Alteingesessene Rötgesbütteler können Erinnerungen pflegen, Neubürger vieles entdecken

Den Auftakt im Januar 2021 macht das winterliche Gografenhaus. Die dezent vergilbte Farbaufnahme aus den 1970er Jahren zeigt das mächtige Fachwerkhaus jahreszeitlich passend im Schnee.

Im Weiterblättern findet man Karl Tadjes Kaufhaus oder eine von zwei Ziegeleien, in diesem Fall jene hinter dem Gasthaus Ruge. Der große Hof Giere ist auf einer Postkarte von 1917 zu sehen. Oder hier, der Bahnhof, ebenfalls auf einer Postkarte verewigt.

Ein echter Hingucker ist ein Foto aus den frühen 1950er Jahren vom Hof Reinecke: Es zeigt den Bauern mit einem respekteinflößenden Zuchtbullen. Was für eine bemerkenswerte Darstellung bäuerlicher Landwirtschaft. Alteingesessene Rötgesbütteler werden zudem einen damals jungen Mann wiedererkennen: Es ist Wilhelm Vahl, der inzwischen im Alter von über 90 Jahren bis heute in Rötgesbüttel lebt.