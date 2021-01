Stadt Gifhorn macht ihre Schulen 2021 voll digital

Die Szene wiederholte sich mehrfach im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, um die Folgen des Schul-Lockdowns mit Fernunterricht in Gifhorn zu illustrieren: Eine Englisch-Lehrerin der Gebrüder-Grimm-Schule sitzt vor dem Computer und wartet auf die Online-Verbindung zu ihren Schülern zu Hause. Tenor: Es klappt nicht richtig. Am Ende gebe es doch wieder kopierte Arbeitsblätter, die man sich am Schulfenster abholen müsste.

Kurze Zeit darauf kündigte Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich zusammen mit dem Etat 2021 einen großen Aufschlag in Sachen EDV an allen städtischen Schulen an, also den Grund- und Realschulen sowie der Freiherr-vom-Stein-Hauptschule. Jede Schule solle einen Klassensatz an Tabletcomputern erhalten. An der Stein-Schule sowie der Fritz-Reuter-Realschule werde die Stadt mit den Kosten für einen Breitbandanschluss in Vorleistung gehen. Außerdem werde Gifhorn auf eigene Rechnung einen Medienpädagogen einstellen, also jemanden, der sich mit der Schnittstelle von technischer Bedienung und Medienkompetenz auskennt und den richtigen Umgang mit Notebook, Smartphone und Tablet erklären kann.

Zielvorstellung der Stadt für alle elf Schule: „Optimale Digitalisierung“

Was gar nicht so bekannt ist: Die Stadt tummelt sich schon seit einiger Zeit auf dem digitalen Spielfeld, um ihren Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen für zeitgemäßes Lernen und den Einstieg in eine immer stärker von Online-Diensten geprägten Arbeitsalltag zu bieten.

Bürgermeister Nerlich beschrieb die Zielvorstellung der Stadt auf Anfrage so: „Es geht um die optimale Digitalisierung der Schulen. Das heißt nicht nur, schnell die gesetzlichen Ansprüche abzudecken, sondern langfristig eine einheitliche, sinnvolle Strategie zu entwickeln.“

Das bedeutet in der Praxis: Noch vor dem Medienpädagogen gibt es mit Felix Meyer einen IT-Koordinator und mit Jonas Brandt einen IT-Techniker. Nerlich: „Seit September 2020 unterhält die Stadt Gifhorn eine Schul-IT, die mit der Betreuung der städtischen Schulen betraut ist.“ Ein weiterer Informatiker stoße in Kürze dazu, so Nerlich.

Was machen eigentlich IT-Koordinator und IT-Techniker?

Der IT-Koordinator soll das Bindeglied sein zwischen den Schulen und den Fachbereichen der Verwaltung, um sich um die zentrale Beschaffung aller EDV-Einrichtungen und IT-Ausstattungen der Schulen zu kümmern. Ihm obliege es zudem, die medienpädagogischen Konzepte der Schulen und der Stadt aufeinander abzustimmen. Entstehen sollen eine IT-Betreuung samt Netzwerkmonitoring für die einzelnen Schulstandorte.

Die IT-Techniker kümmern sich in einem Komplettpaket um die IT-Ausstattung der städtischen Schulen. Das umfasst laut Nerlich Computer, Notebooks, Tablets, Netzwerkhardware und schulische Cloudserver. „Sie unter unterstützen die Schulen in ihrer täglichen Arbeit.“ Das läuft laut Nerlich schon ganz praktisch: „Alle Schulen verfügen über ein Ticketsystem, über das Störungen gemeldet werden. Die Techniker arbeiten die Probleme nach Priorisierung ab.“

Neue Tablets, nie wieder Kreidetafeln, endlich überall Wlan – alles sofort

Die EDV-Ausstattung der Schulen sieht der Bürgermeister „im Umbruch“. Und ja, es klaffen Lücken. So sei „Wlan in den städtischen Schulen nur punktuell vorhanden“. Alle Schulen haben DSL-Zugänge mit 200 bis 275 Mbit/s Übertragungsrate, Nerlich: „Hier soll baldmöglichst eine Anbindung per Glasfaser erfolgen.“

Noch im Dezember seien 254 Notebooks an Schulen geliefert worden, weitere 100 Geräte sollen folgen. Dadurch seien alle Schulen mit mindestens einem halben Klassensatz ausgestattet.

Wlan soll mit Geld aus dem Digitalpakt von Bund und Ländern installiert werden, „vollumfänglich“. Die Hardware werde gerade bestellt, versichert Nerlich.

Er kommt noch einmal auf die Pläne laut Etatentwurf 202 zurück: „Es ist vorgesehen, dass alle städtischen Schulen 16 Tablet-Computer bekommen, um den Umgang mit dieser Technik zu üben und den medienpädagogischen Einsatz zu konzeptionieren. Hier soll mit Hilfe des Medienpädagogen ein Konzept für die einzelnen Schulformen erarbeitet werden.“

Millionen-Umbauten an mindestens drei Schulen

Darüber hinaus haben die Kreidetafeln nun überall ausgedient. Nerlich: „In allen Schulen sollen alle Unterrichtsräume mit interaktiven Tafelsystemen ausgestattet werden. Die Fördermittel des Digitalpaktes reichen dafür aus.“ Acht Schulstandorte sollen bereits zum August fertig ausgestattet sein. An den drei anderen werde nach Abschluss „teils weitreichender Sanierungsmaßnahmen“ nachgelegt. So verbaut die Stadt allein an der Stein-Schule sieben Millionen Euro, an der Michael-Ende-Schule gar 8,1 Millionen Euro.

Zurück zum praktischen Corona-Lernalltag der Gebrüder-Grimm-Schule: An der städtischen Technik haperte es nicht. Der Schulserver des Landes war überlastet.