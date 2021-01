Sassenburg: Bis 31. Januar für Kitaplatz anmelden

Die Hauptanmeldezeit für Neuaufnahmen zum neuen Kindergartenjahr 2021/22, das im Sommer dieses Jahres beginnt, endet am 31. Januar. Wer also sein Kind für einen Krippen- (Alter von 1 bis 2 Jahre), Kindergarten- (3. Lebensjahr bis zur Einschulung) oder Hortplatz (Grundschulkinder) der Awo-KiTa Dannenbüttel, Grußendorf, Triangel und Westerbeck oder im Evangelisch-lutherischen Thomas-Kindergarten Neudorf-Platendorf anmelden möchte, sollte daher bald den Antrag in der gewünschten Einrichtung abgeben. Darauf weist die Gemeinde Sassenburg hin.

Je früher feststeht, wie viele Kinder zum Sommer neu hinzukommen werden, umso besser können die KiTa-Leitungen planen. Die Anmeldung für einen Betreuungsplatz kann zwar auch noch später erfolgen, sollte aber bis Ende März eingereicht werden, da im April in den Kindertagesstätten die Belegung der freien Plätze erfolgt. Anfang Mai werden dann die Zusagen rausgegeben.

Die Platzvergabe erfolgt nicht nach dem Eingang der Anmeldungen, sondern nach festlegten Kriterien, die auf der Homepage der Gemeinde Sassenburg nachgelesen werden können. Dort finden sich auch weitere Informationen wie die Kontaktdaten der Kindertagesstätten.

Wer eine Aufnahme innerhalb eines Kindergartenjahres wünscht, muss sein Kind frühestens sechs Monate, aber spätestens drei Monate vor dem angepeilten Termin anmelden. Sollte sich an den Sommerferien nichts mehr ändern, werden Kinder in diesem Jahr erst zum 1. September neu aufgenommen. Die Anmeldungen erfolgen ausschließlich in der jeweiligen Einrichtung. Eltern beziehungsweise Sorgeberechtigte wenden sich daher direkt an die Kita, wo es auch die Anmeldeformulare und nähere Informationen zur Betreuung gibt.

