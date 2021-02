Radfahrer und Auto kollidieren in Gifhorn

Ein PKW und ein Radfahrer sind am Freitag zwischen 6 und 6.20 Uhr an der Ecke Rotstraße/Goethestraße zusammengestoßen. Der 19-jährige Radfahrer querte nach Angaben der Polizei von Montag die Goethestraße auf der Rotstraße in Richtung Uhlandweg, wobei er die Vorfahrt des Autos missachtete, der in Richtung Allerstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige stürzte und zog sich dabei leicht Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gifhorn unter (05371) 9800 zu melden.

red