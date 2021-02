Taxi- und Mietwagengewerbe bieten Fahrten zum Impfzentrum

Gifhorn. Am Freitag werden die ersten über 80-Jährigen geimpft. Wer nicht mobil ist, kann sich abholen lassen. Noch müssen Bürger dafür in Vorkasse treten.

An diesem Freitag geht es los: Die ersten über 80-Jährigen werden am 12. Februar im Gifhorner Impfzentrum in der Stadthalle geimpft. Damit auch diejenigen, die nicht mehr so mobil sind, nach Gifhorn gelangen, haben sich die Taxi- und Mietwagenbetriebe im Landkreis zusammengeschlossen und stellen insgesamt 80 Fahrzeuge, die teilweise auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind, bereit.

Wer bereits einen Impftermin bekommen haben, kann unter (05371) 3333 ein Fahrzeug bestellen. Die Anrufannahme erfolgt rund um die Uhr, schreibt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung. Die Impffahrten werden aus der Zentrale an alle angeschlossenen Taxiunternehmen im Kreisgebiet vermittelt.

Landrat Andreas Ebel bedankt sich bei den Taxiunternehmern: „Die Beförderungsunternehmer leisten wertvolle Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Sie haben schnell und unkompliziert ihre Hilfeangeboten.“

Damit die Fahrtkosten von der jeweiligen Krankenkasse oder dem Land Niedersachsen übernommen werden können, muss eine entsprechende Bescheinigung vom Arzt vorliegen, teilt der Kreis weiter mit. Dafür stellt der Arzt für Personen mit Mobilitätseinschränkung eine Verordnung zur Krankenbeförderung aus. Bisher können die Transportunternehmen noch nicht direkt mit dem Land abrechnen. Für diesen Zeitraum erhalten die Bürger vor ihrer Impfung im Impfzentrum einen Vordruck, der zusammen mit den Quittungen für die Hin- und Rückfahrt von dem Beförderungsunternehmen und der Verordnung einer Krankenbeförderung beim Impfzentrum eingereicht werden kann. Anschließend erstattet das Land die Kosten zurück.

Laut Fabian Hoffmann, Vorstandsmitglied der Fachvereinigung Taxi und Mietwagen im Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN), seien die abschließenden Abrechnungsmodalitäten zurzeit noch in Klärung. Der GVN stehe in engem Austausch mit dem Land und weiteren Vertretern, um eine unbürokratische Lösung für alle Impflinge mit Mobilitätseinschränkung in Niedersachsen zu finden, heißt es weiter. Der kreis werde informieren, sobald diese Übergangsfrist beendet ist und direkt mit dem Land oder den Krankenkassen abgerechnet werden kann. Langfristig soll kein Impfling mehr in Vorkasse treten.

Auch beim Deutschen Roten Kreuz können Krankentransportfahrten unter (05371) 3091 sowie beim Arbeiter-Samariter-Bund unter (05371) 6188700 vereinbart werden. Teilweise werden auch vor Ort in den Städten und Samtgemeinden Unterstützungsangebote organisiert. Die Kommunen informieren darüber ihre Bürger direkt. So hat beispielsweise schon der Verein Ehra-Lessien, ein Dorf – ein Team eine Fahrtvermittlung angeboten.

Das Anmeldeprozedere auf dem Impfportal erklärt Ingrid Richter, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates im Kreis und im Papenteich so: Die Internetseite www.impfportal-niedersachsen.de aufrufen und sich durch das Anmeldeformular durchführen lassen. Wer sich am Computer anmeldet, sollte das Handy griffbereit haben, da ein Code per SMS an das Mobiltelefon gesendet wird. Dieser Code muss in die Anmeldung eingesetzt werden. Anschließend folgt ein Affentest, bei dem eine eingeblendete Zeichenfolge einzusetzen ist. Falls ein Termin vergeben werden kann, erfolgt eine persönliche Terminnachricht via E-Mail oder per Postbrief. Zum Impftermin in der Gifhorner Stadthalle muss die persönliche Terminnachricht mitgebracht werden.

Die Anmeldung kann auch telefonisch unter der Hotline 0800 9988665 erledigt werden, erfordert aber viel Geduld. Damit aber auch alle über die Impfmöglichkeit Bescheid wissen und das Anmeldeverfahren ohne Hürden bewältigen können, sind Mitmenschen gefragt, den betagten Impflingen unter die Arme zu greifen. „Kümmern Sie sich bitte um Ihre Familienangehörigen, den Freundeskreis, die Nachbarschaft, damit die Impfgelegenheit wahrgenommen werden kann. Schimpfen Sie nicht über die Gemeinde, die Samtgemeinde, den Landkreis. Zuständig für die Terminvergabe und das Verfahren dazu ist das Sozialministerium“, appelliert Richter.