Kreis Gifhorn impft bald Berechtigte der Prioritätgruppe 2

Gifhorn. Zunächst werden Berufsgruppen wie Polizisten und Mitarbeiter in Praxen und Krankenhäusern geimpft. Die mobilen Impfteams sind ebenfalls im Einsatz.

Weil das Land Niedersachsen die Priorisierung der Impfberechtigten angepasst hat, können ab sofort mit dem Impfstoff von AstraZeneca auch schon einige Personen- und Berufsgruppen der Priorität 2 geimpft werden, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit. Dazu zählen Beschäftigte in Krankenhäusern, Praxen und Medizinischen Versorgungszentren mit unmittelbarem Patientenkontakt, Mitarbeiter der Eingliederungshilfe sowie Polizei und Ordnungskräfte, die einem besonderen Risiko ausgesetzt sind.

Die Impfungen in der Prioritätsstufe 2 sind zunächst nur für diese Gruppen freigegeben, nicht generell. Damit gilt weiterhin: Nur wer 80 oder älter ist, kann einen Termin über die Hotline oder das Buchungsportal des Landes für das Impfzentrum buchen.

Geplant ist, dass die mobilen Impfteams des Kreises künftig für diese Gruppen eingesetzt werden, damit parallel der Impfbetrieb im Impfzentrum ohne Einschränkungen weitergehen kann. Landrat Andreas Ebel: „Mit dem neuen Beschluss erreichen wir einen fließenden Übergang zwischen den Prioritätengruppen 1 und 2. Wir können individuell auf die Impfstofflieferungen vom Land reagieren und davon abhängig die mobilen Impfteams weiterhin einsetzen. So erhalten zügig viele Personen die notwendigen Impfungen.“

Da der Landkreis zwischenzeitlich allen Personen, die in der Priorität 1 geimpft werden können, ein Impfangebot gemacht hat, können nun umgehend die Impfungen der vorgenannten Gruppen der Priorität 2 beginnen. Der Landkreis Gifhorn wird in den kommenden Tagen separat auf die Gruppen zugehen und das weitere Vorgehen klären, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zeitgleich laufen die Impfungen von Personen über 80 Jahre im Impfzentrum weiter. Bürger können hierfür individuelle Termine über die Hotline beziehungsweise das Onlineportal des Landes Niedersachsen vereinbaren.

