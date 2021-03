7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn knackt am Sonntag 100er-Marke

Die 7-Tage-Inzidenz hat am Wochenende die Inzidenzmarke von 100 geknackt. Nachdem der Kreis am Samstagmorgen einen Wert von 99,7 (+12,5 im Vergleich zu Freitag) und 36 Neuinfektionen gemeldet hatte, lag die Inzidenz am Sonntag bei 102,5. 34 Neuinfektionen kamen hinzu, sodass die Zahl derer, die bisher an Corona erkrankten, nun bei 4083 liegt. Neue Todesfälle hatte der Kreis am Wochenende nicht zu beklagen. In den Alten- und Pflegeheime gibt es keine laufenden oder akuten Fälle.

In der Kita Hillerse wurden zwei Personen positiv getestet. Für eine Gruppe Kinder und eine Mitarbeiter-Gruppe gilt Quarantäne bis 26. März. In der Kita Katharina von Bora in Gifhorn hat es eine Person erwischt. Eine Gruppe Kinder und eine Mitarbeiter-Gruppe muss bis 30. März Zuhause bleiben.

Kreis informiert, in welcher Samtgemeinde es Coronafälle gibt

Sollte der Inzidenz-Wert an drei aufeinander folgenden Tagen stabil über 100 bleiben und sich der Kreis per Allgemeinverfügung als Hochinzidenzkommune ausweisen, greifen wieder die verschärften Maßnahmen, die vor dem 8. März galten. Nach dem Willen des Corona-Krisenstabes des Landkreises, sollen Bürger ab Ende März einen detaillierten Überblick über die Verteilung der Corona-Fälle im Kreis bekommen. Heißt: Zusätzlich zu den täglichen Neuinfektionen im gesamten Kreisgebiet soll – zumindest wöchentlich – die Anzahl der laufenden Infektionen pro Samtgemeinde sowie die nachgewiesenen Corona-Mutationen veröffentlicht werden. Auch wolle die Verwaltung regelmäßig über das Infektionsgeschehen in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den Bildungseinrichtungen informieren.

Landrat Andreas Ebel zufolge habe der Krisenstab abgewogen zwischen Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit und der Wahrung der Interessen und Anonymität der Betroffenen. „Nach wie vor ist es uns sehr wichtig, dass die Infizierten nicht stigmatisiert werden. Andererseits spielen die Mutationen des Corona-Virus eine zunehmende Rolle in der Betrachtung des Infektionsgeschehens.“ Die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner nehmen seit Mitte vergangener Woche drastisch zu, nachdem die Zahl im Februar vier Wochen lang konstant unter der Inzidenz 50 blieb. 140 Corona-Mutationsfälle hat der Kreis inzwischen registriert.

Impfungen mit AstraZeneca in Gifhorn fortgesetzt

Nachdem das Bundesgesundheitsministerium entschieden hat, dass der AstraZeneca-Impfstoff weiterhin zugelassen und sicher ist, sind auch in Gifhorn am Freitag die Impfungen AstraZeneca fortgesetzt worden. Über das Risiko der Erkrankungen, die im Zusammenhang mit der Impfung auftraten, wird mit einem neuen Aufklärungsmerkblatt im Vorfeld informiert. Am Freitag waren Impfungen von Zahnarztpraxen und Polizei-Mitarbeitern geplant, am Samstag sollten Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grund-, Sonder- oder Förderschulen arbeiten, an die Reihe kommen.

Das Impfzentrum kläre mit den Einrichtungen, die in der kommenden Woche eingeplant waren, ob die Termine so wie ursprünglich vereinbart stattfinden können, schreibt der Kreis. Die in den letzten Tagen abgesagten oder unterbrochenen Impftermine sollen schnellstmöglich nachgeholt werden, um vor allem die Einrichtungen der Eingliederungshilfe zügig durchzuimpfen.

Für das Terminbuchungssystem des Landes Niedersachsen sind ebenfalls Kapazitäten mit AstraZeneca eingepflegt worden, sodass unter anderem die 98 abgesagten Impfungen an dem bereits zugeteilten Termin doch erfolgen können. Alle Termine ab dem 22. März haben wieder Gültigkeit, betont der Kreis, weshalb Bürger gebeten werden, ihre ursprünglich vereinbarten Termine auch wahrzunehmen.

Kreis setzt auf Corona-Apps „Luca“ und „PassGo“

Derweil hat sich der Kreisausschuss dafür ausgesprochen, dass sich Gifhorn als Modellregion zum Testen der Corona-App „PassGo“ bewirbt und die App „Luca“ nutzt. Beide Apps können nach Mitteilung der Verwaltung unkompliziert alle Besuche und die Verweildauer (beispielsweise in einem Restaurant) festhalten. Die Daten werden erst an das Gesundheitsamt übermittelt, wenn der Nutzer zugestimmt hat. Persönliche Daten sind nicht öffentlich einsehbar.

Mit der Luca-App kann die Corona-Warn-App des Bundes ergänzt werden. Nutzer hinterlegen freiwillig private Daten und loggen sich in Einrichtungen wie Restaurants oder Geschäften per QR-Code ein und aus. Die Luca-App ersetzt somit für Unternehmen den Kontaktzettel, die Nachverfolgung soll für die Gesundheitsämter erleichtert werden. Zudem bietet die App die Möglichkeit, Testergebnisse an das Gesundheitsamt zu übermitteln.

Mit der PassGo kann jeder sein oder ihr Corona-Schnelltest-Ergebnis anzeigen lassen. In einem der kreisweiten Testzentren wird der Test gemacht. Das Ergebnis, das eine Viertelstunde später vorliegt, wird in der App gespeichert. Ihr Negativ-Ergebnis können Personen für zwölf Stunden auf der App in Eichrichtungen vorzeigen, wo vor dem Eintritt ins Geschäft ein negativer Nachweis notwendig ist. Fällt das Ergebnis positiv aus, muss es das Gesundheitsamt Gifhorn oder der Hausarzt mit einem PCR-Abstrich erst noch überprüfen.

Ein erstes Schnelltestzentrum im Kreis startet am kommenden Dienstag, 23. März, im Mehrgenerationenhaus Omnibus im Georgshof, wie unsere Zeitung berichtete.

Landrat Andreas Ebel: „Wir haben uns bereits im Krisenstab des Landkreises Gifhorn intensiv mit dem Thema Einführung von Apps zur Kontaktnachverfolgung beschäftigt und entschieden, dass diese Apps zum Einsatz kommen sollen. So können wir aktiv zum Gesundheitsschutz der Bürgerinnen und Bürger beitragen. Aber es liegt dann auch an jedem Einzelnen, die App zu nutzen und somit dem Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung zu vereinfachen und Infektionen schneller zu melden“, wird er in der Mitteilung zitiert.

