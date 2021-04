Förderprogramm – Diese Dörfer aus dem Kreis Gifhorn sind dabei

Die Bürgermeister Kerstin Keil (Parsau), Jörg Böse (Ehra-Lessien), Gerhard Borchert (Brome), Klaus Palluck (oben, Boitzenhagen) und Martin (Zenk) in Tülau – sie alle wollten unter dem Titel „Dörfer am Drömling“ ins Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen werden. Im 4. Versuch hat es jetzt geklappt. Auch für weitere Gemeinden gibt es jetzt Förderung.

Es hat geklappt. Die Dörfer am Drömling – Ehra, Brome, Tülau, Parsau und Boitzenhagen (Stadt Wittingen) – sind im 4. Versuch in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen worden. Das teilt die Gifhorner Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann mit.

Auch Meinersen, Groß Oesingen und Ummern sind mit dabei. Pahlmann freue sich über die Aufnahme und die damit verbundenen Entwicklungsmöglichkeiten. „Die Stärkung des ländlichen Raumes mit seinem großen Potenzial ist uns in Bund und Land ein großes Anliegen. Daher bin ich sehr erfreut, dass sich Kommunen aus dem Landkreis Gifhorn mit ihren Ideen durchgesetzt haben und jetzt Teil der Förderkulisse sind. Diese Investitionen in die Zukunft der Dörfer sind eine Investment in eine lebendige Gesellschaft und für eine gemeinsame Zukunftsperspektive.“

Insgesamt finden sich nun 245 Dorfentwicklungsverfahren mit insgesamt 842 Dörfern in dem Programm, das eines der zentralen und auch beliebtesten Förderinstrumente für die ländlichen Räume sei.

red