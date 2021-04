Erst Testen, dann Einkaufen: Landrat Andreas Ebel besuchte am Montag erst das Testzentrum in Wesendorf und anschließend das Walk-in-Testzentrum auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße.

Gifhorn. Ein weiteres Testzentrum in der Braunschweiger Straße in Gifhorn ist in Betrieb. Am Samstag öffnet der Test-Drive-in am Mühlenmuseum.