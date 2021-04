Aus Real wird auch in Gifhorn Kaufland – Eröffnung am 28. Juli

Jetzt ist es auch offiziell fix: Zum 26. Juli übernimmt Kaufland den Real-Markt in Gifhorn im Eyßelheideweg 5. Dadurch erhalten die Real-Mitarbeiter eine neue berufliche Perspektive. Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen und Kollegen von Real wird Kaufland den Markt erfolgreich weiter betreiben. Für die Kunden bleibt er als Nahversorger für Lebensmittel und alles für den täglichen Bedarf erhalten, schreibt die Kaufland-Unternehmenskommunikation in einer Mitteilung.

Gifhorner kaufen künftig im Kaufland statt im Real-Markt ein

Am Montag, 26., und Dienstag, 27. Juli, bleibt der Markt geschlossen. An diesen beiden Tagen wird er mit neuer Ware beliefert, die Obst- und Gemüseabteilung wird umgebaut und die Waagen- und Kassensysteme ausgetauscht. Bereits am Mittwoch, 28. Juli, können die Kunden bei Kaufland im Eyßelheideweg einkaufen. In den folgenden Wochen wird der Markt entsprechend dem Kaufland-Konzept umgebaut und modernisiert. Die Maßnahmen werden bei laufendem Betrieb durchgeführt, so dass die Kunden auch während dieser Zeit wie gewohnt einkaufen können. Bundesweit betreibt Kaufland mehr als 680 Märkte und beschäftigt mehr als 72.000 Mitarbeiter.

red