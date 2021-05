Ab Sonntag keine Maskenpflicht mehr in Gifhorns Fußgängerzone

Gifhorn. Grund sind kontinuierlich sinkende Zahlen und niedrige Inzidenzwerte. Die Maskenpflicht an Markttagen und in den Geschäften bleibt aber bestehen.

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Gifhorn schrumpft weiter – und lag am Freitag bei 40,2. Die Zahl der Neuinfizierten liegt bei 19, zudem beklagt der Kreis einen Corona-Toten mehr. Bisher sind also 183 Bürger gestorben. Hierbei handelt es sich um einen älteren Bürger, der in der vorvergangenen Woche starb.

Weil die Inzidenz seit vielen Tagen in Folge kontinuierlich sinkt (vor Pfingsten lag der Wert noch bei über 90), hat der Stab für außergewöhnliche Ereignisse beschlossen, die Maskenpflicht in der Gifhorner Fußgängerzone ab Sonntag, 30. Mai, aufzuheben. Eine Ausnahme gibt es dennoch: Die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen schreibt weiterhin vor, dass an Markttagen – in Gifhorn wäre das mittwochs und samstags – eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss.

Und nach wie vor gilt in Geschäften und in den dazugehörigen Wartebereichen sowie auf den Parkplätzen die Maskenpflicht. „Die Aufhebung der Maskenpflicht in der Gifhorner Fußgängerzone ist ein positives Signal. Die Entwicklung geht in die richtige Richtung und wir erhalten ein Stück Normalität zurück. Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass wir uns alle weiterhin an die AHA-Regeln halten und vor allem auf den Abstand untereinander achten“, wird Landrat Andres Ebel zitiert.

Die Gifhorner Polizei habe in der Vergangenheit kaum Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Es gab keine größere Menschenansammlungen, es hielten sich weniger Personen gleichzeitig in der Innenstadt auf. Der Kreis gehe daher nicht von einem erhöhten Infektionsrisiko in der Fußgängerzone aus.

