Meinersen. Bis zum Ende der Vermarktungsphase am 31. Mai haben weit mehr als 40 Prozent der Haushalte zugestimmt. Bis 12. Juni ist der Abschluss kostenlos.

Quote erreicht: Hillerse, Volkse und Meinersen bekommen Glasfaser

Gute Nachrichten für Hillerse, Volkse und Meinersen: Das Glasfasernetz wird ausgebaut. Schon vor dem offiziellen Stichtag am 31. Mai haben weit mehr als 40 Prozent der Haushalte während der Nachfragebündelung einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser unterzeichnet und damit die erforderliche Mindestquote erreicht.

Der Servicepunkt in Meinersen in der Hauptstraße 14 bleibt bis einschließlich Samstag, 12. Juni, geöffnet, teilt das Unternehmen mit. Bis dahin noch unentschlossene Bürgern Verträge für einen kostenlosen Anschuss abschließen, danach fallen 750 Euro an.

Deutsche Glasfaser plant neben Informationen auf ihrer Internetseite Bauinformationsabende, bei denen sich Anwohner über das Ausbauprojekt informieren können. Termine stehen demnächst fest.

red