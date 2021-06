Auto landet bei Unfall nahe Rühen im Straßengraben

Ein mit vier Personen – darunter ein Kind – besetzter VW Polo ist am Dienstagnachmittag an der B 248 nahe Rühen im Graben gelandet. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, seien alle Unfallopfer mit leichten Verletzungen davongekommen und seien zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Wolfsburg gebracht worden.

Der Wagen war von Grafhorst kommend in Richtung Rühen unterwegs. Vermutlich durch einen Fahrfehler sei das Fahrzeug in Höhe der 90-Grad-Kurve kurz vor der Kanalbrücke Nahe der Grenze zum Kreis Helmstedt aus der Kurve getragen worden.

Auto landet bei Rühen im Straßengraben

Der Fahrzeugführer hatte zunächst versucht, den Wagen zu kontrollieren, war dabei aber auf die Gegenfahrbahn geschleudert und in den aktuell trockenliegenden Seitengraben gerutscht. Dort war der Kleinwagen auf der Seite liegengeblieben. Alle Insassen konnten sich bereits mit Unterstützung von Ersthelfern aus dem demolierten Wagen befreien, so dass kein schweres Rettungsgerät der Feuerwehr vor Ort benötigt wurde.

Die Ortsfeuerwehr Rühen war mit zwölf Leuten und drei Einsatzfahrzeugen vor Ort. Den Polo auf auslaufende Betriebsstoffe zu kontrollieren, sei besonders wichtig gewesen, weil die Einsatzstelle in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Drömling lag. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abtransport des Unfallwagens blieb die Straße gute 90 Minuten voll gesperrt.

