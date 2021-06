Polizei blitzt nachts im Landkreis Gifhorn

In der Nacht auf Mittwoch überwachten Beamte der Polizei Meine die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer an verschiedenen Orten. So fuhr auf der Haustenbecker Straße in Isenbüttel ein Autofahrer 32 km/h zu schnell, ein anderer zwischen Meinholz und Meine sogar 42 km/h mehr als erlaubt, heißt es in der Mitteilung. Bei einer Messung am Mittwochmorgen auf der L 283 zwischen der B 188 und Leiferde wurden in 90 Minuten sechs Verstöße festgestellt. Einer davon zieht ein Fahrverbot nach sich, ein Meinerser fuhr 126 km/h statt der dort erlaubten 70 km/h.

red

