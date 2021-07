Urlaub in Gifhorn

Der Dennhornshof in Sprakensehl ist das Reich von Tanja Bührke. Sie vermietet dort kleine Ferienwohnungen. Auf ihrem Hof können die Gäste auch reiten.

Stüde. Urlaub am See oder auf dem Rad? Ausreiten oder Besuch im Museums? Was auch immer Urlauber vorhaben: Die Gifhorner Gastwirte beherbergen sie gern.