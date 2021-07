Gifhorn. Für Kinder im Alter bis zu drei Jahren gibt es ab September eine neue Anlaufstelle in Gifhorn: die Kindertagespflegestätte „Hoppetosse“

Gifhorns Bürgermeister Matthias Nerlich (links) und Ulf-Vinzenz Schultz (rechts) freuen sich darauf, dass in diesem Garten nicht nur Schultz’ eigene Kinder, sondern auch Tageskinder spielen.

Kindertagespflege in Gifhorn

Kindertagespflege in Gifhorn Kindertagespflegestätte „Hoppetosse“ öffnet im Herbst in Gifhorn

In Gifhorn eröffnet Ulf-Vinzenz Schultz am 1. September eine neue Kindertagespflegestätte. Damit ist er einer der wenigen Männer in der Branche. „Hoppetosse“ soll die Einrichtung heißen. Die Einrichtung ist für Kinder im Alter bis 3 Jahren ausgelegt, wie Anette Siemer von der Stadt mitteilt.

Eine gleichnamige Kindertagespflegestätte hatte Schultz bereits in Braunschweig geleitet. Zu den Hintergründen erläutert Siemer, dass der vierfache Familienvater das neue Haus, das er im Süden Gifhorns in der Nähe der Braunschweiger Straße erworben hatte, auch genug Platz für eine solch eine Einrichtung sei. „An unserem Wohnort gibt es nun separate, kindgerechte Räumlichkeiten und einen tollen Garten für zukünftige Tageskinder“, sagt der Gründer, der seit 2015 zertifizierte Tagesvater ist.

Lesen Sie mehr:

Das neue Angebot kommt für Bürgermeister Matthias Nerlich wie gerufen, denn: „Auch die Nachfrage an Tagespflegeplätzen für Kleinkinder ist groß.“ Gerade die Tagespflege sei eine gute und gleichwertige Alternative zur Krippe, so Nerlich, – vor allem, wenn Eltern für ihre Kinder ein überschaubares, familiäres Umfeld vorzögen.

Weitere Informationen unter www.hoppetosse-gifhorn.de

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de