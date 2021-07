Die Feuerwehr wurde am Samstagmittag zu einem Dachstuhlbrand in Lagesbüttel gerufen. Auch zwei Stunden nach der Alarmierung kämpft die Feuerwehr noch mit den Flammen.

Großbrand im Kreis Gifhorn Dachstuhl in Lagesbüttel in Vollbrand – Bewohner schwer verletzt

Ein brennender Dachstuhl in Lagesbüttel hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Um 11.57 Uhr ging der Notruf ein, dass der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Lagesbüttel im Kreis Gifhorn in Brand geraten sei. Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe auf „Menschenleben in Gefahr“.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte konnte festgestellt werden, dass das Ehepaar, das das Haus bewohnt, sich schon ins Freie retten konnte. Allerdings waren beide Ehepartner schwer verletzt – der Ehemann musste mit Verbrennungen zweiten Grades mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Hamburg geflogen werden. Die Ehefrau wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus in der Umgebung gebracht.

Ursprungsmeldung: Menschenleben in Gefahr

Ursprünglich hatte die Feuerwehr gemeldet, dass sich eine Person auf dem Dach befinden würde – dies stellte sich jedoch als falsch heraus. Eine Drehleiter von der Berufsfeuerwehr Braunschweig wurde nachgefordert, um den Brand von außen bekämpfen zu können.

Einsatzleiter Peter Chlebik sagte: „Die Brandbekämpfung ist dadurch erschwert, dass im Haus viel brennbares Material vorhanden ist.“ Deshalb werden die Löscharbeiten wohl noch eine Weile andauern.

150 Rettungskräfte im Einsatz

Auch Notfallseelsorger der Schnelleinsatzgruppe (SEG) sind vor Ort, um die Nachbarn zu betreuen. Im Brandbekämpfungseinsatz war zunächst die Ortswehr Lagesbüttel, die dann schnell von den Ortswehren Rotemmühle, Walle und Schwülper unterstützt wurde. Ebenfalls nachalarmiert wurden Einsatzkräfte aus Meine und Rethen.

Nachalarmiert wurde auch, um weitere Atemschutzausrüstung vor Ort zu haben. Insgesamt waren zehn Ortsfeuerwehren beteiligt mit rund 150 Einsatzkräften. Außerdem waren vier Rettungswagen vor Ort.

Dachstuhl auch nach 2 Stunden noch im Vollbrand

Um 14.50 Uhr steht der Dachstuhl des Hauses nach wie vor im Vollbrand.

Großeinsatz der Feuerwehr im Kreis Gifhorn.

Wir aktualisieren diesen Text.

