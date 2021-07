3300 Fahrzeuge mehr auf Gifhorns Straßen

Gifhorn. Die Zulassungsstatistik zeigt: Das eigene Auto liegt in Corona-Zeiten im Trend. Kommt der Diesel zum alten Eisen?

1721 Oldtimer im Kreis Gifhorn haben inzwischen ein H-Kennzeichen, ein Plus von 12,5 Prozent binnen Jahresfrist. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge insgesamt stieg laut Straßenverkehrsamt bis Ende Juni um mehr als 3300 auf 163.394.

Der Landkreis Gifhorn ist hoch motorisiert. Für 178.693 Einwohner zählt die Kreisverwaltung um Thomas Walter 163.394 Fahrzeuge. Das sind mit Stand 30. Juni noch einmal über 3300 mehr als vor einem Jahr. Die Motorisierung hat die Corona-Pandemie jedenfalls nicht ausgebremst, so viel steht nach den Zahlen des Straßenverkehrsamtes fest.

Im Gegenteil: Mit fast 1600 Autos mehr bestätigt sich der Trend, dass Pendler sicherheitshalber aus Bus und Bahn umsteigen aufs eigene Auto. Prozentual noch stärker zugelegt hat die Zahl der Lastwagen. Ein Zuwachs um 347 auf 6268 entspricht einem Plus von sechs Prozent. Bei den Autos sind es zwei Prozent. Dafür gibt es zwei Busse weniger: 165.

Biker hielten an ihrem Freizeitspaß fest: 12.634 Motorräder geben Gas, das sind 278 oder 2,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Steigen jetzt alle auf ein E-Auto um?

Bei den Antrieben ist der Knoten für E-Autos geplatzt. Der Bestand an Batterie-Fahrzeugen vervierfachte sich binnen Jahresfrist beinahe auf 1240. Gleichwohl dominieren nach wie vor Verbrenner das Straßenbild. 79.659 Fahrzeuge haben einen Benzinmotor, rund 200 weniger als im Juni 2020. In den Abgesang auf den effizienten Dieselmotor stimmen die Gifhorner nicht ein. Der Selbstzünder verzeichnete ein Plus von fast 500 Zulassungen auf 53.038. Erdgas kommt mit 173 Fahrzeugen als Treibstoff nicht aus dem Nischendasein heraus. Eine klare Null steht bei Wasserstoffautos.

Während die Zulassungsstelle Spaßautos wie Cabriolets oder Roadster nicht eigens erfasst, gibt es zwei Kategorien, die eher auf Hobby- und Freizeitfahrzeuge hindeuten: 6288 Halter nutzen Saisonkennzeichen. 1721 haben ein H-Kennzeichen an ihrem mindestens 30 Jahre alten Oldtimer. 191 Garagenschätze überwanden seit Juni 2020 diese Altersschwelle, ein Plus von 12,5 Prozent.

Wer Auto fahren will, braucht einen Führerschein. Auch darum kümmert sich das Straßenverkehrsamt im Heidland. Bis Jahresmitte beantragten laut Erstem Kreisrat Walter 3247 Personen eine Lizenz, 37 Prozent mehr als bis Juni 2020. Bis Ende 2020 wurden es dann insgesamt 4560 – dieser Wert dürfte im laufenden Jahr also deutlich überschritten werden.

Führerschein futsch, Auto stillgelegt – dann passiert’s

Deutlich gestiegen ist die Zahl der Umtausche von Führerscheinen. 1057 Gifhorner stiegen auf die fälschungssicheren Plastikkarten nach EU-Vorgaben um, berichtete Walter. Weil sie es müssen. Im Dezember 2022 endet eine Frist für die Jahrgänge 1953 bis 1959, die ihre Führerscheine vor 1999 gemacht haben.

Rückläufig war die Zahl der Anträge, EU-Führerscheine auf ein deutsches Papier umschreiben zu lassen. Um ein Drittel verringerten sich die Fälle, in denen die Behörde Gifhornern den Führerschein entzog. 134 waren das bis Ende Juni. Ein Jahr vorher hatte sich die Zwangsmaßnahmen schon auf 195 summiert. Bis Ende 2020 gab es dann 328 Betroffene.

Bisweilen trifft die amtliche Sperre nicht Fahrerin oder Fahrerin, sondern das Fahrzeug: Bis Ende Juni wurden 177 Modelle zwangsweise stillgelegt, 12 weniger als vor einem Jahr. Das passiert laut Thomas Walter, wenn die Versicherung fehlt oder die KFZ-Steuer nicht bezahlt wird. Außerdem bei technischen Fahrzeugmängeln oder Schlendrian, also wenn Änderungen bei Wohnsitzwechsel oder Halterdaten nicht gemeldet werden.

Stau beim Amt? Laut Kreis geht beim Straßenverkehrsamt das meiste kurzfristig

Einwände, das Straßenverkehrsamt sei schlecht erreichbar, haben sie nach Darstellung des Ersten Kreisrats erledigt. Bei den 35 Beschäftigten der Behörde gebe es bei dringenden Angelegenheiten keine Wartezeiten, versichert Walter. „Neuzulassungen über Händler, Zulassungen über die Zulassungsdienste, Zulassungen von Privatpersonen, bei denen der Erwerb des Fahrzeuges spontan erfolgt ist, Kurzzeitkennzeichen, Abmeldungen und Online-Zulassungen werden sofort oder kurzfristig und ohne Termin bearbeitet.“

Für weniger dringende Anliegen würden Termine vergeben. Für Adressänderungen, Ummeldungen ohne Halterwechsel, Technikänderungen oder geplante Fahrzeugkäufe liege die Wartezeit bei einer Woche. Walter: „Als Serviceerweiterung wurde darüber hinaus für eilige Fälle in der Zulassung ein Notfallschalter eingerichtet, so dass Kurzentschlossene noch am selben Tag die Chance auf einen Termin haben.“ Auch auf ihren Führerschein müssten Fahranfänger nicht länger als eine Woche warten, beteuert Walter.

