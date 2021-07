Leiferder Aktivspielplatz bald mit Trampolin für Rollstuhlfahrer?

Lange verlief die Sitzung des Gemeinderates Leiferde reibungs- und diskussionslos – bis es um den Mehrgenerationenspielplatz und die Beschaffung eines inklusiven Bodentrampolins ging.

Bürgermeisterin Stephanie Fahlbusch-Graber (SPD) warb für das spezielle Trampolin, das im südlichen Bereich aufgestellt werden soll und mit dessen Hilfe Rollstuhlfahrer hüpfen könnten.

Inklusives Trampolin könnte auch Senioren im Rollstuhl nützen

Claudia Wehner-Wiemers (Grüne) appellierte dazu, als Gemeinde Vorreiter im Landkreis zu sein und so den Inklusionsgedanken voranzutreiben. Das in den Boden eingelassene Trampolin könne zudem ein Angebot für Senioren sein – beispielsweise zur Stärkung des Gleichgewichtssinns und der Muskulatur sein. Ein Komplex für Betreutes Wohnen wird nördlich des Einkaufsmarktes entstehen – und damit in direkter Nähe.

Walter Gerd Stubbe (CDU) fand den Inklusionsgedanken dahinter an sich gut, zählte aber aus seiner Sicht zu viele offene Punkte auf, die klärungsbedürftig seien. André Stahl (UWG) bat darum, Fördermitteloptionen zu prüfen.

In diesem Zusammenhang kochte nochmal die Kritik am allgemeinen Vorgehen auf dem Mehrgenerationenspielplatz hoch, indem Uwe Baumgarten (CDU) einen klaren Plan für das Gelände vermisse und der Gemeinde vorwarf, „einfach drauflos gebaut“ zu haben. Letztlich einigte sich der Rat darauf, weitere Mittel für das Gerät einzustellen und Förderungen zu prüfen. Darüber hinaus soll auf dem Gelände eine Hangelrampe statt der ursprünglich geplanten Balancierbaumstämme am Hügel installiert werden.

1500 Euro Sonderzuschuss gibt es für das Nabu-Artenschutzzentrum, dem durch Corona die Einnahmen weggebrochen sind, dennoch horrende Kosten durch die Pflege und Versorgung von immer mehr Fundtieren schultern muss.

Neu zu gründende Arbeitsgruppe befasst sich mit Spielplätzen und erstellt Prioritätenliste

Zudem wird am DorfgemeinschaftshausLeiferde eine Wallbox für Nutzer des DGH zum Laden von E-Autos aufgestellt. Einstimmig votierte der Rat für den Antrag von SPD/Grünen auf Erneuerung des Geh- und Radweges entlang der Bahnhofstraße zwischen der Berliner Straße und dem Schwarzen Weg.

Zustimmung fand auch der Antrag der UWG, die die Spielplätze am Teichweg und an der Berliner Straße aufwerten lassen und in das Spielplatzkonzept einbinden möchte. „Damit wir einen Plan haben, wo was hinkommt“, sagte Stahl. Die Marschrichtung ist nun, dass sich eine Arbeitsgruppe bildet und eine Prioritätenliste für die Standorte erarbeitet. Vor allem am Spielplatz Berliner Straße sah Stahl dringenden Handlungsbedarf.

